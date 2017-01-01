01 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yozgat'ta yılın son bebeğine Demokrasi Şehidi Halis Demir'in ismi verildi

01 Ocak 2017 Pazar, 09:15
Yozgat'ta yılın son bebeğine Demokrasi Şehidi Halis Demir'in ismi verildi
Yozgat'ta yılın son bebeğine Demokrasi Şehidi Halis Demir'in ismi verildi

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta 2016 yılının son gününde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde doğan bebeğe Demokrasi Şehidi Ömer Halis'in ismi verildi.
Yozgat Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ni yılın son saatlerinde ziyaret eden Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, burada çalışan personelin yeni yılını kutladı. Vali Yurtnaç, ayrıca 2016 yılının son bebeğini dünyaya getiren anne Sultan Parlak'ı ziyaret etti. Ailenin ısrarı üzerine bebeğin ismini koyan Vali Yurtnaç, bebeğe Demokrasi Şehidi Ömer Halis'in ismini vererek aileyi tebrik edip bir altın hediye etti. Halepli bir ailenin dünyaya yeni gelen çocuğuna da altın takan Vali Yurtnaç, aileyi tebrik etti.
(BMG-AÖ-Y)

01.01.2017 09:19:51 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Akif Ersoy, Yozgat Çözüm Koleji'nde anıldı
YEREL

MEHMET AKİF ERSOY, YOZGAT ÇÖZÜM KOLEJİ'NDE ANILDI
Vali Yurtnaç, emniyet ve jandarma personelinin yeni yılını kutladı
YEREL

VALİ YURTNAÇ, EMNİYET VE JANDARMA PERSONELİNİN YENİ YILINI KUTLADI
Yılın son bebeği &quot;Ömer Halis&quot;
YEREL

YILIN SON BEBEĞİ "ÖMER HALİS"

Yozgat'ta ambulans iş makinesine çarptı: 2 yaralı
YEREL

YOZGAT'TA AMBULANS İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI: 2 YARALI
Adalet Bakanı Bozdağ'dan yeni yıl mesajı
YEREL

ADALET BAKANI BOZDAĞ'DAN YENİ YIL MESAJI
Yozgat'ı sis bürüdü
YEREL

YOZGAT'I SİS BÜRÜDÜ
Yozgat'ta karla mücadele devam ediyor
YEREL

YOZGAT'TA KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR