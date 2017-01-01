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Hak-İş'ten Şehitler Durağı'na ziyaret



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KAYSERİ (İHA) - Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası üyeleri, 15 askerin şehit olduğu otobüs durağını ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Türkiye'ye diz çöktüremeyeceklerini söyleyerek, "15 gün geçti ama acımız ilk günkü gibi taze, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri olarak şehitlerimizin huzurundayız. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Hainler hangi oyunlarla gelirse gelsinler, hangi materyalleri kullanırlarsa kullansınlar bizleri yıkamayacaklar. Bizler, onların saldırılarıyla daha fazla kenetleneceğiz, birbirimize daha fazla sahip çıkacağız. Allah izin verirse bütün oyunlar bozulacak. Türkiye İslam'ın son kalesi, mazlumların tek ümidi. Türkiye diz çökmeyecek, çöktüremeyecekler. Bizler emniyetimizin, askerimizin, polislerimizin her zaman yanındayız. Yapmış oldukları operasyonları her zaman dualarımızla destekliyoruz. Kayseri'mize teşekkür ediyoruz birlik ve beraberliğiyle örnek olduklarından dolayı" dedi.

Ziyarette sendika üyeleri şehitler durağına karanfil bıraktı.

(TB-AÖ-Y)



01.01.2017 09:20:40 TSI

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