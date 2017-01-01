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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Mehmet Akif Ersoy, Yozgat Çözüm Koleji'nde anıldı

01 Ocak 2017 Pazar, 09:17
Mehmet Akif Ersoy, Yozgat Çözüm Koleji'nde anıldı
Mehmet Akif Ersoy, Yozgat Çözüm Koleji'nde anıldı

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 80. yılı münasebetiyle anma programı düzenledi.
Yozgat Çözüm Koleji, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 80. yıl dönümü münasebetiyle anma programı gerçekleştirildi. Çözüm Koleji Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda öğrenciler Mehmet Akif Ersoy'un eserlerini seslendirirken milli şairin hayatını anlatan video öğrenciler tarafından büyük ilgiyle izlendi. Programın ardından açıklamalarda bulunan Çözüm Koleji Müdürü Fatih Yılmaz, "Aziz Türk milletimizin gönlünde ayrı bir yeri olan İstiklal Şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 80. yılında Çözüm Koleji olarak minnet ve rahmetle andık. Anma programın da Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu şiirler öğrencilerimiz tarafından seslendirildi. Ayrıca Milli Şairimizin hayatını anlatan video öğrencilerimize izletildi" dedi.
(BMG-AÖ-Y)

01.01.2017 09:20:59 TSI
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