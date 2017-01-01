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AOSB'den kıdemli personele plaket

01 Ocak 2017 Pazar, 09:26
AOSB'den kıdemli personele plaket
AOSB'den kıdemli personele plaket
- Hizmette 25, 20, 10 yılını dolduran ve emekliliğe hak kazanan çalışanlar plaketle ödüllendirildi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığı bünyesinde 25, 20, 10 yılını dolduran ve emekliliğe hak kazanan çalışanlara, özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.
AOSB Seyhan Salonu'nda gerçekleştirilen yeni yıl kutlaması ve ödül törenine; Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara ve Selahattin Onatça ve Denetim Kurulu Üyeleri Hilal Aksöz ve Mustafa Fidan ile Bölge Müdürü Mustafa Keskin ve Bölge Başkanlığı çalışanları katıldı.

Sütcü, "kazasız ve belasız bir yıl" diledi
AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, programda yaptığı konuşmada, zor süreçlerin yaşandığı 2016 yılının artık acısıyla ve tatlısıyla geride kaldığını belirterek, "Bizler, memleketimiz için, vatanımız için buradayız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Herkese kazasız, belasız; birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, yeni umutların yeşerdiği, sağlık ve mutluluk dolu, bereketli bir yıl diliyorum" dedi.

"Hedeflerimizin tamamını gerçekleştirdik"
Bölge Müdürü Mustafa Keskin de tüm çalışanları özverili çalışmalarından dolayı kutladığını ifade ederek, "Bu yıl şunu açık ve net söyleyebiliyoruz; arkadaşlarımızın tamamı ödülü hak etti. AOSB olarak 2016 yılının ilk 11 ayı için belirlediğimiz 192 tane hedefin tamamını gerçekleştirdik. AOSB temel sorunlarını bitirdi. Ama iyileştirmeye açık yanlarımız var. Bunları da el birliğiyle gerçekleştireceğiz. Herkesin yeni yılını kutluyorum" diye konuştu.

"En başarılı lider" ödülü fen imar müdürünün
Törende öncelikle, çalışanlar arasında yapılan anket sonucu, 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılının da "en başarılı lider" seçilen Fen İmar Müdürü Banu Tanrıkulu'ya ödülü verildi. Tanrıkulu, ödülünü, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü'nün elinden aldı. Daha sonra sırasıyla; hizmette 25, 20, 10 yılını dolduran ve emekliliğe hak kazanan çalışanlar kürsüye çağrılarak, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ile Bölge Müdürü Mustafa Keskin tarafından plaketleri verildi.
(ADN-Y)

01.01.2017 09:30:10 TSI
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