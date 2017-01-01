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Mekke'nin Fethi'nin 1386. yılı Adana'da kutlandı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'da, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Mekke'nin Fethi'nin 1386. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Menderes Spor Salonu'ndaki program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Salon dolunca, dışarıda kalanlara led ekran aracılığıyla etkinliği izleme imkanı sağlandı.

Selamlama konuşmasının ardından Mısır'dan gelen Hafız Mısırlı Ömer Abdulkadir, etkinliğe katılanlara Kur'an-ı Kerim ziyafeti sundu. Peygamberimizi konu edinen şiirler ve şehitler için dualar okundu.

AGD Adana Şubesi Başkanı Abdulaziz Kıranşal, yaptığı konuşmada, hiç bir emperyalist ülkenin önünde diz çökmeyeceklerini ifade ederek, "15 Temmuz'da beceremediler hiç bir zaman beceremeyecekler. Avrupa Birliği'nin kapısında 54 yıl bekledik. ama nafile. Erbakan hocamızın dediği gibi gavurdan dost domuzdan post olmaz" dedi.

Etkinlik, Şam Alimler Birliği Sorumlusu Usame er Rifai, Filistin Alimler Birliği Sorumlusu Prof. Dr. Nevvaf Tekruri ve Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Türkiye Sorumlusu Abdulvahhab Ekinci'nin yaptığı konuşmaların ardından sona erdi.

(ADN-Y)



01.01.2017 09:46:07 TSI

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