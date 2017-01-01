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Askere giden arkadaşını unutmadılar

- İhlas Vakfı Yurdu idarecileri ve arkadaşları askere gittiği için mezuniyet törenine katılamayan öğrenciye sürpriz mezuniyet töreni düzenledi



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ESKİŞEHİR (İHA) - Askerlik vazifesini yerine getirmek için mezuniyet törenine katılamayan gence Eskişehir'de kaldığı yurt arkadaşları tarafından sürpriz mezuniyet töreni yapıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümünden 2016 yılı Ocak ayında mezun olan ve tecilini bozdurup askere gittiği için mezuniyet törenine katılamayan Oğuzhan Karabulut'a okul yıllarında kaldığı İhlas Vakfı Eskişehir Enver Ören Öğrenci Yurdunun idarecileri, görevlileri ve arkadaşları tarafından sürpriz mezuniyet töreni düzenlendi. Oğuzhan Karabulut, "Askerliğimi tamamladıktan sonra kaldığım yurt olan İhlas Vakfı Eskişehir Enver Ören Öğrenci Yurdunu ziyaret ettim, orada bir sürprizle karşılaştım. Arkadaşlarımın kendi el emekleriyle hazırlamış oldukları, aylar sonra gelen pastalı mezuniyet töreni sürprizi beni çok duygulandırdı. Arkadaşlarıma, yurt idarecilerime ve yurt görevlilerine bu kutlamadan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrenciliğin ve yurt arkadaşlığının önemine değinen Karabulut, "Üniversite ve yurt hayatı insana çok değerler katıyor. Üniversite ve yurt hayatımın ömrümün en güzel yılları olduğunu söyleyebilirim. Burada sadece bir diploma sahibi olmadım, unutulmaz dostlar, anılar biriktirdim. Herkes diploma sahibi olabilir, ama herkese böyle dostluklar nasip olmaz. Bu dönemde yaşamış olduğum bütün hatıralarım kalbimin en güzel köşesinde yer edindi" ifadelerini kullandı.

Diplomasını alır almaz mezuniyet törenini beklemeden askerlik şubesine gidip tecilini bozdurduğunu dile getiren Karabulut şunları söyledi:

"Çünkü bir an önce iş hayatına atılıp vatanıma ve milletime faydalı işler yapmak istedim. Bu ülkenin büyük hizmetlere ihtiyacı var. Yurt içinde ve yurt dışında vatanımızın aleyhine çaba sarf eden birçok mihraklar var. Onlara karşı biz gençlerin alanlarımızda en iyi olmaya çalışıp milletimize en büyük hizmetleri yapmak zorundayız. Vatanseverim demekle vatansever olunmuyor. Vatanına ne kadar büyük hizmetler yaparsan o kadar vatansever olursun. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Dedelerimiz bizlere vatan sevgisini böyle aşıladı. Büyüklerimizden böyle gördük, böyle öğrendik."

(İHA-MET-Y)



01.01.2017 09:48:18 TSI

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