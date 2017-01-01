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Başkan Dalgıç'ın yılbaşı mesaisi



(Fotoğraflı)



İsa Atagöz

İZMİR (İHA) - Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, zabıta ve itfaiye çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.



Yılın son gününde, Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret eden Başkan Dalgıç'ı, Zabıta Müdürü Mesut Uğurlu ve zabıta memurları karşıladı. Yılbaşı nedeniyle görevinin başında olan zabıta çalışanlarının yeni yıllarını kutlayan Başkan Dalgıç, zabıtalara baklava ikram etti.



Zabıta Müdürü Mesut Uğurlu da Başkan Dalgıç'a çikolata ikram ederek yeni yılın barış ve huzur getirmesini diledi. Çeşme'de yeni yılın huzurlu geçmesi için zabıta olarak gece boyunca görevlerinin başında olduklarını belirten Uğurlu, vatandaşın huzurunun her şeyin önünde geldiğini ifade etti. Başkan Dalgıç da özverili çalışmalarından dolayı zabıta memurlarına teşekkür etti.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak görev yapan itfaiye çalışanlarını da ziyaret eden Başkan Dalgıç, çalışanlara baklava ikram ederek yeni yıllarını kutladı. Zor şartlarda, gece gündüz demeden görev yapan itfaiye çalışanlarının görevlerinin önemine dikkat çeken Başkan Dalgıç, itfaiye çalışanlarına Çeşme adına teşekkür etti.



01.01.2017 10:04:06 TSI

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