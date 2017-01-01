YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bakan Özhaseki'den 2016 Yılının Son Gününde Komandolara Ziyaret

Bakan Özhaseki'den 2016 Yılının Son Gününde Komandolara Ziyaret



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki 2016 yılının son gününü Kayseri'de vatani görevlerini yapan askerlerle birlikte geçirdi.

Bakan Özhaseki, Kayseri temasları kapsamında Zincidere 1. Komando Tugayı'nı ziyaret etti. 1.Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Kemal Kırış tarafından karşılanan Özhaseki, tugay ziyaret defterini imzaladı. Kayseri'de meydana gelen patlamada şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulunan Özhaseki yaralanan askerlerin sağlık durumuyla ilgili de bilgi aldı.

Bakan Özhaseki daha sonra karargahta görev yapan askerleri ziyaret etti. Askerlerle birlikte yemek yiyen Özhaseki, vatan nöbeti tutan komando askerlere başarılar diledi.

(AÖ-Y)



01.01.2017 10:23:59 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER