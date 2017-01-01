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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Çanakkale gıda ihtisas OSB'sinde yatırım aşamasına geçiliyor

01 Ocak 2017 Pazar, 10:20
Çanakkale gıda ihtisas OSB'sinde yatırım aşamasına geçiliyor
Çanakkale gıda ihtisas OSB'sinde yatırım aşamasına geçiliyor

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde ÇED raporu alındı, prosedürler tamamlandı.
Gıda İhtisas OSB'si bölgesi ve özellikle Ezine, Ayvacık, Bayramiç hattında tarım ve hayvancılığın gelişmesi, tarım ve hayvancılıktan elde edilen ürünlerin işlenmesi ve neticede sanayicilerin yurtdışına ve yeni pazarlara açılarak dış ticaretlerini geliştirmelerine olanak sağlayacak. AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan Çanakkale Gıda İhtisas OSB'sinde gelinen süreci değerlendirdi. Turan, "Geldiğimiz süreçte Çanakkale Gıda İhtisas OSB'si tüzel kişiliği ve yer seçimi Bakanlığımızın onayı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın imzası ile kesinleşmiş oldu. Artık projede yatırım safhasına geçiyoruz. Yatırım programına alınan Çanakkale Gıda İhtisas OSB'si için kamulaştırmalar yapılacak. Bu süreçte emeği geçen Çanakkale Valimize, Ezine Kaymakamımıza, Ezine Belediye Başkanımıza ve ÇTSO yönetimine teşekkür ediyorum. Seçildiğimiz ilk günden bugüne defalarca Gıda İhtisas OSB'sinin bölgemizin ve özellikle Ezine, Ayvacık ve Bayramiç'in kaderi olduğunu, kısa zamanda hayata geçirmek için çalışacağımızı söylemiştik. Tamamlanan bürokratik süreçlerin ardından yatırım safhasının da hızla tamamlanması için takibimizi sürdüreceğiz. Çanakkale'mize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.
(GD)

01.01.2017 10:24:32 TSI
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