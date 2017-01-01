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Ayvalık'ta Başkan Gençer'den hasta ve yaşlılara yılbaşı ziyareti



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, devlet hastanesinde yatan hastalar ve belediye bünyesindeki yaşlı bakımevi sakinlerine yılbaşı ziyaretinde bulundu.

Yılbaşı ziyaretlerinin ilk durağında Ayvalık Devlet Hastanesi'ne giden Başkan Gençer, acil servis ve polikliniklerde yatan hastaları tek tek ziyaret edip, sohbet ederek yılbaşı hediyeleri verdi.

Hastane ziyaretleri sırasında hastane koridorlarında vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmeyen Başkan Gençer ve beraberindekiler daha sonra Ayvalık Belediyesi bünyesindeki yaşlı bakımevine geçti.

Yaşlı bakımevinde barınan kimsesiz yaşlılarla bir araya gelen Gençer, onlarla birlikte çay-kahve içerek sohbet etti ve yeni yıllarını kutladı.

Başkan Gençer ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, hasta ve yaşlıların umutlu mutluluklarının kendileri için her şeyden önce geldiğini vurguladı.

2016 yılının savaşlar, kan ve gözyaşıyla geçtiğini hatırlatan Başkan Gençer, "Umarım 2017 yılında dünya genelinde barış hakim olur. Ülkemiz de hızla sürüklendiği Ortadoğu bataklığından kurtulur. Bu duygularla tüm halkımın yeni yılını kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım" diye konuştu.

(SS-SO-Y)



01.01.2017 10:29:54 TSI

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