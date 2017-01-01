01 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ayvalık'ta Başkan Gençer'den hasta ve yaşlılara yılbaşı ziyareti

01 Ocak 2017 Pazar, 10:26
Ayvalık'ta Başkan Gençer'den hasta ve yaşlılara yılbaşı ziyareti
Ayvalık'ta Başkan Gençer'den hasta ve yaşlılara yılbaşı ziyareti

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, devlet hastanesinde yatan hastalar ve belediye bünyesindeki yaşlı bakımevi sakinlerine yılbaşı ziyaretinde bulundu.
Yılbaşı ziyaretlerinin ilk durağında Ayvalık Devlet Hastanesi'ne giden Başkan Gençer, acil servis ve polikliniklerde yatan hastaları tek tek ziyaret edip, sohbet ederek yılbaşı hediyeleri verdi.
Hastane ziyaretleri sırasında hastane koridorlarında vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmeyen Başkan Gençer ve beraberindekiler daha sonra Ayvalık Belediyesi bünyesindeki yaşlı bakımevine geçti.
Yaşlı bakımevinde barınan kimsesiz yaşlılarla bir araya gelen Gençer, onlarla birlikte çay-kahve içerek sohbet etti ve yeni yıllarını kutladı.
Başkan Gençer ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, hasta ve yaşlıların umutlu mutluluklarının kendileri için her şeyden önce geldiğini vurguladı.
2016 yılının savaşlar, kan ve gözyaşıyla geçtiğini hatırlatan Başkan Gençer, "Umarım 2017 yılında dünya genelinde barış hakim olur. Ülkemiz de hızla sürüklendiği Ortadoğu bataklığından kurtulur. Bu duygularla tüm halkımın yeni yılını kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım" diye konuştu.
(SS-SO-Y)

01.01.2017 10:29:54 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Saka yeni yıla çocuklar ile girdi
YEREL

BAŞKAN SAKA YENİ YILA ÇOCUKLAR İLE GİRDİ
Edremit'te 3 bin yıllık sos yapıldı
YEREL

EDREMİT'TE 3 BİN YILLIK SOS YAPILDI
Zeytinciler federasyon kurdu
YEREL

ZEYTİNCİLER FEDERASYON KURDU
Burhaniye'de Üniversite Oteli'nde yılbaşı kutlaması
YEREL

BURHANİYE'DE ÜNİVERSİTE OTELİ'NDE YILBAŞI KUTLAMASI
Şefkatli ellerden yoksul çocuklara yılbaşı jesti
YEREL

ŞEFKATLİ ELLERDEN YOKSUL ÇOCUKLARA YILBAŞI JESTİ
Yılbaşı pastasında altın sürprizi
YEREL

YILBAŞI PASTASINDA ALTIN SÜRPRİZİ
Kuruyemişçilerde yılbaşı mesaisi
YEREL

KURUYEMİŞÇİLERDE YILBAŞI MESAİSİ
Yılbaşı için gıda kontrolleri arttırıldı
YEREL

YILBAŞI İÇİN GIDA KONTROLLERİ ARTTIRILDI