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Beyoğlu'nda sokak hayvanları aç kalmayacak



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nu adım adım dolaşarak kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yiyecek takviyesi yaptı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Vatandaşların olumsuz kış koşullarından etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüren Beyoğlu Belediyesi, hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmadı. Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu bölgesinde yiyecek bulmakta zorlanan kedi evlerine mama takviyesi yaparken, park, bahçelere kedi, köpek ve kuşların yemesi için yem bıraktı. Ekipler, kış boyunca Beyoğlu'nu adım adım dolaşarak zorda kalan sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek.

(HK-CC-Y)



01.01.2017 10:30:20 TSI

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