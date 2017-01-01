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Yeni yılın ilk sabah namazında Ulucami doldu taştı



(Fotoğraflı)



Zafer Peker

BURSA (İHA) - İslam aleminin en önemli camilerinden biri olan Bursa Ulu Camii, 2017 yılının ilk sabah namazında dolup taştı.

Havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen binlerce kişi, yeni yılın ilk sabah namazını kılmak için seher vakti Ulucami'ye akın etti. Atatürk Caddesi sabah namazına gelen vatandaşların araçlardan dolayı kapanma noktasına gelirken, namazdan sonra da yolun açılması dakikalarca sürdü. Kılınan sabah namazının ardından Aşr-ı Şerif okunup, dualar edildi. Cemaat namaz sonrası evlerine veya işlerine dağıldı.

(BRK-Y)



01.01.2017 10:35:32 TSI

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