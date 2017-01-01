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Antalya 60 milyonluk büyük ikramiyeye ortak oldu



ANTALYA (İHA) - Milli Piyango İdaresinin "Yılbaşı Özel" çekilişinde vereceği 60 milyon liralık büyük ikramiyenin numaraları belli oldu. Büyük ikramiye 2796288 numaralı çeyrek bilete çıktı. Çeyrek biletlerden 3'ü İstanbul'da, 1'i Antalya'da satıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından "2017 Yılbaşı Özel Çekilişi" Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde yapıldı. Özel çekilişte, 60 milyon liralık büyük ikramiye 2796288 numaralı çeyrek bilete çıktı. Amorti sayıları 0 ve 5 olarak belirlendi



01.01.2017 10:59:56 TSI

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