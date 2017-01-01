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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Başkan Albayrak esnafın ve vatandaşın yeni yılını kutladı

01 Ocak 2017 Pazar, 11:05
Başkan Albayrak esnafın ve vatandaşın yeni yılını kutladı
Başkan Albayrak esnafın ve vatandaşın yeni yılını kutladı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Mesaisine sabahın erken saatlerinde Süleymanpaşa ilçesinde başlayan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, esnafın ve vatandaşın yeni yılını kutladı.
Fen İşleri Dairesini ziyaret ederek kar çalışmalarıyla ilgili Yol Şube Müdürü Tevfik Demirbilek ve diğer yetkililerden bilgiler alan Başkan Albayrak, Tekirdağ'ın bütün ilçelerinde kar yağışına karşı ekiplerin hazır bulundurulduğunu söyledi. Süleymanpaşa ilçesinde ziyaretlerde bulunarak esnafa hayırlı işler dileyip, yeni yıllarını kutlayan Başkan Albayrak, yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederek yeni yıllarını kutladı. Albayrak, 2017 yılının sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.
(CC-Y)

01.01.2017 11:09:33 TSI
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