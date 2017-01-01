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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Vatandaş mağdur olmasın diye gece gündüz çalışıyorlar

01 Ocak 2017 Pazar, 11:08
Vatandaş mağdur olmasın diye gece gündüz çalışıyorlar
Vatandaş mağdur olmasın diye gece gündüz çalışıyorlar

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Olumsuz hava şartlarına karşı tedbir alan Alaşehir Belediyesinin, karla mücadele ekipleri kar ve buzlanmaya karşı, kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışması yaparak vatandaşların mağdur olmaması için çaba harcıyor.
Alaşehir ilçe merkezi ile yeni bağlanan köy ve beldelerde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışıyor.
Alaşehir halkının mağdur olmaması için 7/24 çalışacaklarını belirten Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, çalışmalara aralıksız devam edeceklerini, olumsuz hava şartlarından hiç kimsenin mağdur olmaması için gereken tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti.
(SC-Y)

01.01.2017 11:12:08 TSI
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