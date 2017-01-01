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Vali Toprak 2016'nın son saatlerini El Bab gazisi ile geçirdi

- Malatya Valisi Mustafa Toprak: "Ülkemiz 2017 yılında huzur ve barışa kavuşacak"



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MALATYA (İHA) - Malatya Valisi Mustafa Toprak, 2016 yılının son saatlerinde Malatya Devlet Hastanesinde tedavi gören El Bab gazisi Uzm. Çvş. Furkan Yıldırım'ı, hastane personellerini, hastanede yatan hastaları ve emniyet güçlerini ziyaret etti

Vali Toprak, eşi Av. Selime Toprak ile birlikte ilk olarak, Fırat Kalkanı operasyonuna katılan ve Suriye'nin El Bab bölgesinde gazi olan Uzm. Çvş. Furkan Yıldırım'ı Malatya Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Gazi Yıldırım'ın yeni yılını da kutlayan Vali Toprak "Kahraman Mehmetçiklerimiz sayesinde ülkemiz ve bölgemiz 2017 yılında huzur, barış ve esenliğe kavuşacaktır" dedi.

Daha sonra hastanede yatan hastaları ve hasta yakınlarını da ziyaret eden Vali Toprak, hastaların ve hasta yakınlarının yeni yılını kutlayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Toprak, hastane ziyaretinin ardından İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ile birlikte Jandarma ve Polis Karakolları ile kontrol noktalarını ziyaret etti.

Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Battalgazi Polis Merkezi Emniyet Amirliğini de ziyaret ederek görevleri başındaki Jandarma personelinin ve Polis memurlarının yeni yılını kutlayan Vali Toprak, vatani görevlerini layığı ile yapmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Vali Toprak yeni yılın ilk saatlerin de de yol Kontrol noktalarında görevli emniyet personellerini ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı. Vatandaşların emniyet personeli sayesinde huzur içerisinde yeni bir yıla girdiğini ifade eden Vali Toprak bu sayede kendilerine onlara teşekkür edip görevlerinde başarılar diledi.

(BT-SD-Y)



01.01.2017 11:16:20 TSI

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