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Vali Gül, İHA Sivas Temsilciliği'ni ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Sivas Valisi Davut Gül, İhlas Haber Ajansı (İHA) Sivas İl Temsilciliği'ni ziyaretti.

Vali Gül, İhlas Haber Ajansı'nın kuruluşunun 24'üncü yılı dolayısıyla Sivas il temsilciliğine ziyarette bulundu. Gül, İl Temsilcisi Uğur Yiğit ve muhabir Hakan Kaleli tarafından karşılandı. Ziyarette İHA'nın Türkiye için önemli bir kuruluş olduğunu söyleyen Vali Gül, ajansın 24'üncü yılını kutlayarak 2017 yılının güzel haberlerle geçmesi temennisinde bulundu.

Ziyarette Sivas ve ülke gündemi de değerlendirilirken İHA Sivas İl Temsilcisi Uğur Yiğit İHA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

(UY-AÖ-Y)



01.01.2017 11:36:00 TSI

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