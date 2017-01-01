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Başkan Toru'dan yeni yıl değerlendirmesi



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KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, 2017 yılı hedefleriyle ilgili değerlendirme de bulundu

2016'nın sona ermesi ile birlikte 2017 yılı hedefleriyle ilgili bir değerlendirme yapan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Ekibi, kurumsallaşması, yatırımları ve hizmet yelpazesiyle büyüyen bir belediye olarak 2017 yılında da yatırımlarının artarak devam edeceğini belirtti. Toru, 2017 yılının Türkiye, İslâm alemi ve tüm insanlık için hayra, huzura ve barışa vesile olması istediklerini de söyledi.



"2016 talihsiz bir yıl oldu"

2016 yılının talihsiz bir yıl olarak geride kaldığını söyleyen Başkan Toru, "Ülkemiz üzerinde hain emelleri olan yerli ve uluslararası güçlerin iş birliği neticesinde 2014'ten itibaren Gezi Olayları, 17-25 Aralık Operasyonları, 15 Temmuz süreci ve terör hadiseleriyle birlikte millet olarak üzüntü verici bir süreçten geçtik. Bu anlamda 2016 yılını da talihsiz bir yıl olarak nitelendirebiliriz. Ama Allah'ın yardımı ve milletimizin basiretli ve cesaretli davranışı sayesinde terör saldırıları ve 15 Temmuz işgal girişimi de olsa bunların hepsini devletimizle, milletimizle omuz omuza hep birlikte bertaraf ettik. İnşallah bu süreçten ülkemiz, bölgesinde güçlü bir aktör olarak çıkacaktır" dedi.



"Yeni belediyecilik anlayışıyla hizmet ediyoruz"

2023 hedeflerine koşan Türkiye'de yeni belediyecilik anlayışıyla hizmet ve yatırımları artırdıklarını ifade eden Başkan Fatma Toru, "Belediye olarak 2016 yılında mali disiplinini sağlamış, önceki dönemden borçlarını büyük oranda ödemiş, kurumsallaşmasını tamamlamış ve kronikleşmiş sorunlara büyük ölçüde neşter vurmuş olarak yeni yıla giriyoruz. Bu meyanda bölgemizde plansız yapılaşmış, mülkiyet problemleri olan yerlerde 44 milyon metrekarelik bir alanda imar planı ve imar revizyonu çalışmamızı tamamladık. Bu da 60 mahalleye tekabül ediyor. Bu düzenlemelere destek veren tüm vatandaşlarımıza da teşekkürü bir borç bilirim" şeklinde konuştu.



"Dönüşüm Meram'da hızlı bir ivme yakaladık"

Çöküntü bölgesi olarak tabir edilen, konutların eskidiği, plansız ve çarpık yapılaşmanın olduğu bölgelerde 1 milyon 400 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan Başkan Toru, "Toplamda 10 bin maliki kapsayan 5 ayrı bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarımız büyük bir ivmeyle ve başarıyla sürüyor. Dönüşüm alanlarının tamamında 1. etap olarak çalıştığımız bölgelerde inşallah 2017 yılında inşaat çalışmalarına başlamış olacağız" diye konuştu.



"Meram Belediyesi'ni Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı"

2016 yılında hizmete açtıkları tesislerin en önemlisinin yeni belediye hizmet binası olduğunu belirten Başkan Toru, "Bölgemizde yaşayan hemşehrilerimize daha kaliteli ve daha konforlu bir hizmet verebilmek için yeni belediye hizmet binamızı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 2016 yılında hizmete açmış olduk" diye konuştu.



"2016 altyapı ve asfalt yılı oldu"

6360 sayılı yasa ile belediyeye bağlanan yeni mahallelerdeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Toru, "Bu köy ve beldelerimizin yol, sosyal tesis gibi acil ihtiyaçlarıyla ilgili çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Asfalt ve altyapı anlamında sıkıntılı yerler vardı. 2015 ve 2016 yılları bu anlamda belediyemizin altyapı yılı oldu. 2017 yılında da asfalt ve altyapı yatırımlarımızı artırarak devam edeceğiz" dedi.



"2017'de bütçenin yüzde 74'ü yatırımlara"

Sosyal tesis anlamında farklı bölgelerde 10'un üzerinde tesisin yapımını ve açılışını 2016 yılı içerisinde tamamladıklarını belirten Başkan Fatma Toru, "2017 yılında yapacağımız gençlik merkezi, sosyal tesis, aile merkezi ve spor merkezinden oluşan 10'un üzerinde tesis ilgili ocak ayında ihale yapacağız. Belediye olarak var gücümüzle gençliğe, spora, sosyal ve kültürel tesislere, altyapıya yatırımlarımız artarak devam edecek. Bu anlamda 2017 bütçemizin yüzde 74'ünü yatırım harcamalarımıza ayırmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

Meram'ın farklı bir vizyon ve kimlik kazanması anlamında sosyal ve kültürel programların devam ettiğini de söyleyen Toru, "Bu meyanda hem turizm potansiyeline katkı sağlamak hem de ilçemizin sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlamak anlamında Ateşbâz-ı Veli Mutfak Günleri adı altında programımızı 2016 yılında gerçekleştirdik. 2017 yılında da bu programlar, daha aktif ve dinamik bir şekilde devam edecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşleri Emine Erdoğan'ın himayesinde Meclis-i Nisa programını şehrimizde uluslararası ölçekte gerçekleştirdik. Bununla ilgili bildiri kitapçığını da 2017'de yayınlamış olacağız" şeklinde konuştu.

(BG-AH-Y)



01.01.2017 11:39:16 TSI

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