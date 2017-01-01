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Yenimahalle'ye Kiev'den destek

- Yenimahalle'nin patencileri şampiyonaya hazır



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Göreve geldiğimiz günden itibaren, Yenimahalleli gençlerin spora yönelmeleri ve sağlıklı bir birey olarak yetişip, yeteneklerini geliştirmeleri için birçok projeye imza attık. Amacımız Yenimahalle'yi Ankara'nın sporcu fabrikası haline getirmektir" dedi.

Yenimahalle Belediyesi senkronize buz pateni takımı, 13-15 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan, Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası'na kilitlendi. 15-19 yaş arası patencilerle yoğun bir çalışma temposuna giren Yenimahalle Belediyesine, 3 gün boyunca Ukraynalı Antrenör Alissa Romanenko eşlik etti.

Şampiyona hazırlıklarını ASKİ Spor Salonu'nda sürdüren Yenimahalle Belediyespor, 3 günlük kamp sürecini tamamladı. Şampiyonaya iddialı bir şekilde girmeyi planlayan ekip, Ukraynalı Antrenör Alissa Romanenko'yu misafir etti. Sporculara teknik anlamda çok şey katan ve hepsiyle tek tek ilgilenen Romanenko, tecrübelerini genç patencilere aktardı. Eski Ukrayna şampiyonlarından olan Alissa Romanenko, 2012-2014 yılları arasında dünyaca ünlü buz pateni tiyatrosu Moscow Stars On Ice'da sergilediği performansla izleyenleri büyülemişti.



"Yenimahalle'yi sporcu fabrikası haline getireceğiz"

Göreve geldikleri günden itibaren Yenimahalle'yi Ankara'nın sporcu fabrikası haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, "Göreve geldiğimiz günden itibaren, Yenimahalleli gençlerin spora yönelmeleri ve sağlıklı bir birey olarak yetişip, yeteneklerini geliştirmeleri için birçok projeye imza attık. Bu projeler doğrultusunda kulüplerimizin altyapılarında gençlerimiz, çeşitli branşlarda işlerinin erbabı antrenörlerimiz tarafından yetiştiriliyor. Amacımız Yenimahalle'yi Ankara'nın sporcu fabrikası haline getirmektir" diye konuştu.



"Kuvvetli bir nesil yetiştirmek istiyoruz"

Bilim, sanat ve spor dalında kuvvetli bir nesil yetiştirmek istediklerini kaydeden Yaşar, "Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, fikir sahibi, sanat ve spor alanında kuvvetli nesiller yetiştirip ülkemize faydalı fertler olmalarını istiyoruz. Bu sene başında kulübümüz çatısı altında açmış olduğumuz senkronize buz pateni dalıyla bambaşka bir kulvara daha girdik. Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası'nda boy gösterecek olan sporcularımıza başarılar diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

(İLK-SO-Y)



01.01.2017 11:48:18 TSI

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