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Beyşehir'de iki yıldır göç etmeyen leyleği balıkçılar besliyor



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kış mevsimi gelmesine rağmen iki yıldır göç etmeyen leylek balıkçılar tarafından besleniyor.

Beyşehir'e bağlı Çiftlik Mahallesi'nde balıkçıların balıkla beslediği leylek, bölgeyi terk etmiyor. Mahalle sakinleri ile balıkçıların maskotu haline gelen leylek, göl kıyısındaki yağan karın üzerinde yaşamını sürdürüyor. Çiftlik Mahallesi Muhtarı Mehmet Erdoğan, iki yıldır yerleşim merkezinden göç etmeyen leyleği, yaralı olarak bulduklarını ardından tedavisini yaptıktan sonra kendilerine ısınmaya başladığını söyledi.

Leyleğin mahallenin maskotu haline geldiğini belirten Erdoğan, "Avdan gelen balıkçılar günlük balığını getiriyor. Balıktan başka bir şey yemiyor. Köyün etrafında dönüyor, hareket ediyor, gündüzleri limana, gece de yuvası var oraya gidiyor geliyor. Genelde leylekler yazın gelir, kışın göçer. Bizde ona göç etmeyen leylek diyoruz" dedi.

(ARÖ-AH-Y)



01.01.2017 11:51:47 TSI

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