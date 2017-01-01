Isparta'da yeni yılın ilk bebeği
(Fotoğraflı)
Ferhat Kaya
ISPARTA (İHA) - Isparta'da 2017 yılının ilk bebeği Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde saat 00.01'de İsmail ve Aysun Karamahmut'un 3'üncü bebeği olarak dünyaya geldi. Karamahmut çiftini bu özel anlarında Kamu Hastaneleri Isparta Genel Sekreteri Uzm. Dr. Hüseyin Yavuz ve Hastane Yöneticisi Uzm. Dr .Mehmet Topal yalnız bırakmadı. Karamahmut çifti erkek olarak dünyaya gelen bebeklerine henüz isim düşünmediklerini belirttiler.
01.01.2017 11:52:17 TSI
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