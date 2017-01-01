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İstanbul'daki terör saldırısı

- MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek:

- "Dost ve düşman bilmelidir ki, hiçbir terör saldırısı Türk Milletini korkutamayacaktır"



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, "Dost ve düşman bilmelidir ki, hiçbir terör saldırısı Türk Milletini korkutamayacaktır" dedi.

MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, saldırıyı lanetledi. Çiçek, "Bu saldırı bir kez daha göstermiştir ki, asıl amaç güzel ülkemde kargaşa çıkarmak ve umutsuzluk oluşturmaktır. Maalesef ülke güvenliğimiz içler acısı durumdadır. Güzel ülkemiz kan gölüne dönmüştür. Ama dost ve düşman bilmelidir ki hiçbir terör saldırısı Türk Milletini korkutamayacaktır. Bu hain saldırı nereye yapılmış olursa olsun çok büyük öfke ve üzüntü duymaktayız. Can kaybının artma ihtimali dolayısıyla da endişeliyiz. Türk Milleti zalimlerin,teröristlerin,iç ve dış düşmanların haince planlarına karşı tek vücut olacak ve bu karanlık günleri atlatacaktır. Güzel vatanımızı karıştırmak,huzursuzluğu hakim kılmak isteyen mihraklara karşı millet olarak birbirimize daha fazla kenetlenmek,milli birlik ve beraberliğimize sahip çıkmak durumundayız. Milletimizin başı sağolsun. Rabbim, Türk Milletini her türlü beladan korusun" dedi.

(İHA-İP-Y)



01.01.2017 11:52:54 TSI

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