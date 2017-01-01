01 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gabon Büyükelçisi Konya sanayisi hakkında bilgi aldı

01 Ocak 2017 Pazar, 11:52
Gabon Büyükelçisi Konya sanayisi hakkında bilgi aldı
Gabon Büyükelçisi Konya sanayisi hakkında bilgi aldı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - MÜSİAD Konya Şubesinin daveti üzerine Konya'ya gelen Gabon Büyükelçisi Hermann Immongault ve beraberindeki heyet, Konya sanayisi ve ticareti hakkında bilgi aldı.
Yatırım ve üretim yerlerini gezen Büyükelçi Hermann Immongault, Konyalı sanayici ve iş adamlarını Gabon'a davet etti.
Gabon Büyükelçisi Hermann Immongault ile Afrika Büyükelçiler toplantısında tanıştıklarını ifade eden MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, "Büyükelçi'nin ziyaretinden sonra Gabon ile Konya'mızın ilişkileri bir seviye daha yükselecektir. Gabon, Büyükelçi Immongault sayesinde bizim ilgi alanımıza girdi. Bundan ticaret heyetlerimizi kurarak, Gabon'la iş birliğini artırmak için çaba sarf edeceğiz. Bizim Gabon'a gideceğimiz gibi Gabon'dan gelecek heyeti de Konya'da ağırlamaktan son derece memnun olacağız" dedi.
Konya'nın sahip olduğu tecrübe ile Gabon'un ihtiyaçlarını da karşılayacağını belirten Şimşek, "Konya, Afrika'nın birçok ülkesinin ihtiyacını giderdiği gibi Gabon'un ihtiyaçlarını da karşılayacağına inanıyorum. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişini sağlıklı bir şekilde tamamlayan Konya, bu deneyimini Afrika ülkeleri ile paylaşmaya hazırdır. Biz Gabon'la mevcut olan ticaretimizi artırmak için çaba sarf edeceğiz. Konya nüfusu Gabon nüfusuna yakın bir şehirdir. İnsanları da birbirine yakın iki toplumdur. Afrika ile samimi ve dostane olarak ilgilenmek istiyoruz. Ziyaretin Gabon'la uzun süreli bir dostluğa vesile olmasını temenni ediyorum. Ayrıca,Gabon'la ilişkileri kuvvetlendirmek için MÜSİAD Ekonomik İlişkiler Komisyonunu (MEKİK) görevlendireceğiz" diye konuştu.
Başkan Dr. Lütfi Şimşek'in davetinden büyük onur duyduğunu ifade eden Büyükelçi Hermann Immongault ise, her iki ülke Cumhurbaşkanında toplumu yakınlaştırmak istediğini ve bu yakınlaşmanın birçok açıdan zenginliğe sebep olacağını söyledi. Büyükelçiliğin yeni kurulduğunu ve ilk resmi ziyaretini de Konya'ya gerçekleştirdiğini belirten Hermann Immongault, "Konya insani olarak değerlerin var olduğu bir şehir. Türkiye geneline baktığımızda Konya bize daha sıcak gelmektedir. Gabon ile Türkiye'yi kıyasladığımız zaman birçok ortak noktalarımız var. Konya ile Gabon arasında bir ticaret köprüsü oluşturmalıyız. Göstermiş olduğunuz dostane yaklaşımdan dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Gabon Büyükelçisi Hermann Immongault, daha sonra akşam yemeğinde MÜSİAD Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ve üyelerle bir araya geldi. Büyükelçi Immongault, Gabon'un sanayisi ve ekonomisi hakkında bilgiler verdi.
Başkan Dr. Lütfi Şimşek, ziyaretin anısına Büyükelçi Hermann Immongault'a hediye takdim etti.
(BG-AH-Y)

01.01.2017 11:55:44 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

2017 KTO bütçesi oy birliğiyle kabul edildi
YEREL

2017 KTO BÜTÇESİ OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ
NEÜ'de ün şef Hüseyin Bölük &quot;Yaşayan mutfak&quot;ı anlattı
YEREL

NEÜ'DE ÜN ŞEF HÜSEYİN BÖLÜK "YAŞAYAN MUTFAK"I ANLATTI
Konya'da iş yeri yangını
YEREL

KONYA'DA İŞ YERİ YANGINI
KONESOB'tan Milli Seferberliğe destek
YEREL

KONESOB'TAN MİLLİ SEFERBERLİĞE DESTEK
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Beyşehir'de iki yıldır göç etmeyen leyleği balıkçılar besliyor
YEREL

BEYŞEHİR'DE İKİ YILDIR GÖÇ ETMEYEN LEYLEĞİ BALIKÇILAR BESLİYOR
Başkan Toru'dan yeni yıl değerlendirmesi
YEREL

BAŞKAN TORU'DAN YENİ YIL DEĞERLENDİRMESİ
Konya'da kar nedeniyle 19 fabrikanın çatısı çöktü
YEREL

KONYA'DA KAR NEDENİYLE 19 FABRİKANIN ÇATISI ÇÖKTÜ
Medova'dan yeni yılda birlik ve beraberlik mesajı
YEREL

MEDOVA'DAN YENİ YILDA BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI
Mekke'nin fethinin 1386. yıl dönümü
YEREL

MEKKE'NİN FETHİNİN 1386. YIL DÖNÜMÜ
Konya SMMM Odasından yeni yıl mesajı
YEREL

KONYA SMMM ODASINDAN YENİ YIL MESAJI
Başkan Akyürek'ten yeni yıl mesajı
YEREL

BAŞKAN AKYÜREK'TEN YENİ YIL MESAJI
Çıktığı cezaevine bir ay sonra yeniden girdi
YEREL

ÇIKTIĞI CEZAEVİNE BİR AY SONRA YENİDEN GİRDİ