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Gabon Büyükelçisi Konya sanayisi hakkında bilgi aldı



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KONYA (İHA) - MÜSİAD Konya Şubesinin daveti üzerine Konya'ya gelen Gabon Büyükelçisi Hermann Immongault ve beraberindeki heyet, Konya sanayisi ve ticareti hakkında bilgi aldı.

Yatırım ve üretim yerlerini gezen Büyükelçi Hermann Immongault, Konyalı sanayici ve iş adamlarını Gabon'a davet etti.

Gabon Büyükelçisi Hermann Immongault ile Afrika Büyükelçiler toplantısında tanıştıklarını ifade eden MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, "Büyükelçi'nin ziyaretinden sonra Gabon ile Konya'mızın ilişkileri bir seviye daha yükselecektir. Gabon, Büyükelçi Immongault sayesinde bizim ilgi alanımıza girdi. Bundan ticaret heyetlerimizi kurarak, Gabon'la iş birliğini artırmak için çaba sarf edeceğiz. Bizim Gabon'a gideceğimiz gibi Gabon'dan gelecek heyeti de Konya'da ağırlamaktan son derece memnun olacağız" dedi.

Konya'nın sahip olduğu tecrübe ile Gabon'un ihtiyaçlarını da karşılayacağını belirten Şimşek, "Konya, Afrika'nın birçok ülkesinin ihtiyacını giderdiği gibi Gabon'un ihtiyaçlarını da karşılayacağına inanıyorum. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişini sağlıklı bir şekilde tamamlayan Konya, bu deneyimini Afrika ülkeleri ile paylaşmaya hazırdır. Biz Gabon'la mevcut olan ticaretimizi artırmak için çaba sarf edeceğiz. Konya nüfusu Gabon nüfusuna yakın bir şehirdir. İnsanları da birbirine yakın iki toplumdur. Afrika ile samimi ve dostane olarak ilgilenmek istiyoruz. Ziyaretin Gabon'la uzun süreli bir dostluğa vesile olmasını temenni ediyorum. Ayrıca,Gabon'la ilişkileri kuvvetlendirmek için MÜSİAD Ekonomik İlişkiler Komisyonunu (MEKİK) görevlendireceğiz" diye konuştu.

Başkan Dr. Lütfi Şimşek'in davetinden büyük onur duyduğunu ifade eden Büyükelçi Hermann Immongault ise, her iki ülke Cumhurbaşkanında toplumu yakınlaştırmak istediğini ve bu yakınlaşmanın birçok açıdan zenginliğe sebep olacağını söyledi. Büyükelçiliğin yeni kurulduğunu ve ilk resmi ziyaretini de Konya'ya gerçekleştirdiğini belirten Hermann Immongault, "Konya insani olarak değerlerin var olduğu bir şehir. Türkiye geneline baktığımızda Konya bize daha sıcak gelmektedir. Gabon ile Türkiye'yi kıyasladığımız zaman birçok ortak noktalarımız var. Konya ile Gabon arasında bir ticaret köprüsü oluşturmalıyız. Göstermiş olduğunuz dostane yaklaşımdan dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gabon Büyükelçisi Hermann Immongault, daha sonra akşam yemeğinde MÜSİAD Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ve üyelerle bir araya geldi. Büyükelçi Immongault, Gabon'un sanayisi ve ekonomisi hakkında bilgiler verdi.

Başkan Dr. Lütfi Şimşek, ziyaretin anısına Büyükelçi Hermann Immongault'a hediye takdim etti.

(BG-AH-Y)



01.01.2017 11:55:44 TSI

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