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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Başkan Demirkol yeni yıl bebeklerini ziyaret etti

01 Ocak 2017 Pazar, 11:56
Başkan Demirkol yeni yıl bebeklerini ziyaret etti
Başkan Demirkol yeni yıl bebeklerini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kent merkezinde yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen iki kız bebeği ve ailelerini hastanede ziyaret etti. Ailesinin isteği üzerine bir bebeğe Emine ismini vererek kulağına ezan okuyup bebeğe altın takan Başkan Demirkol, bebeklere sağlıklı bir ömür dileğinde bulundu.
Başkan Fevzi Demirkol, beraberinde eşi Adile Demirkol, Başkan Yardımcısı Aysel Göncü, Belediye Meclis üyeleri Hande Çankaya ve Hasan Kaya ile AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat ve birim müdürleriyle beraber yeni yılın ilk dakikalarında Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne geldi. Başkan Demirkol ve beraberindekileri, Başhekim Yardımcısı Eyüp Sabri Şeyhanlı ve sağlık çalışanları karşıladı. Burada bekleyen hasta yakınlarıyla görüşerek yeni yıllarını kutlayan Başkan Demirkol, kent merkezinde 2017 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen Fehime ve Mustafa Dingöl çiftinin bebeklerini ziyaret etti. Ailesine içerisinde pusetinde yer aldığı yeni doğan seti hediye ettiği bebeğe altın takan Başkan Demirkol, ailenin isteği doğrultusunda kız bebeğini kucağına alarak, kulağına okuyup 'Emine' ismini verdi. Aileye hayırlı olsun dileklerinde bulunan Başkan Demirkol, yeni yılın ikinci bebeği olan Zehra ve Abdulhalim Elipek çiftinin bebeklerini ziyaret ederek altın taktı.
Başkan Demirkol'un eşi Adile Demirkol ve Başkan Yardımcısı Aysel Göncü ile Belediye Meclis Üyesi Hande Çankaya da, doğum yapan diğer anneleri ziyaret ederek, kendilerine yeni doğan bebek seti hediye etti.
Yeni doğan bebeklere sağlıklı bir ömür dileğinde bulunan Başkan Fevzi Demirkol, yaptığı açıklamada, "2015 ve 2016 yıllarının yeni doğan bebeklerinden sonra bu yıl da Allah nasip eyledi. 2017 yılının yeni doğan ilk bebekleri için Şanlıurfa Doğum Hastanesindeyiz. Bu yıl aynı anda iki kız çocuğu dünyaya geldi. Yeni doğan çocuklarımıza Allah sağlıklı, uzun ömürler versin. Allah analı, babalı, dedeli, neneli büyütsün. Bu vesileyle hastanemizin tüm personellerine fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Hastane Başhekim Yardımcısı Eyüp Sabri Şeyhanlı ise Başkan Demirkol'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, bebeklere sağlıklı ömürler diledi.
Başkan Demirkol, açıklamasının ardından sağlık çalışanlarıyla görüp hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra hastaneden ayrıldı.
Yaklaşık 13 bin bebeğe ulaşıldı
Haliliye Belediyesi tarafından 2014 yılında başlatılan "Hoşgeldin bebek" projesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 13 bin bebeğe ulaşıldı. Haliliye ilçe sınırlarında dünyaya gelen bebekler için her gün düzenli olarak hastanelerde yeni doğan bebek seti dağıtan Haliliye Belediyesi, uygulamasını sürdürmeye devam edecek. Bebek sahibi olan aileler de, Haliliye Belediyesinin uygulamasından çok memnun olduklarını, bebekleri için gerekli olan yeni doğan setinin kendilerine hediye olarak dağıtılmasından dolayı da Başkan Fevzi Demirkol'a teşekkür ettiklerini ifade etti.
(Şİ-AOA-Y)

01.01.2017 12:00:54 TSI
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