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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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Noel Babalar Konak sokaklarında

01 Ocak 2017 Pazar, 12:07
Noel Babalar Konak sokaklarında
Noel Babalar Konak sokaklarında

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - CHP Konak Gençlik Kolları, yılbaşında Noel Baba kostümü giyerek Konaklı çocuklara hediye dağıttı.

Yılbaşında çocukları gülümseten bir organizasyona imza atan CHP Konak Gençlik Kolları, Noel Baba kostümü giyerek Konaklı çocuklara hediye dağıttı. Oyuncak ve giysi dolu çuvallarıyla gezen genç partililer, Duatepe, Çınartepe, Atamer ve Çankaya Mahallelerinde çocuklarla bir araya geldi. CHP Konak Gençlik Kolları Başkanı Orçun Altanhan, "Amacımız, 2016'da yaşadığımız tüm acıları, bir kaç dakika akıllardan uzaklaştırmak ve minik dostlarımıza sürpriz yaparak unutulmaz bir yılbaşı yaşatmaktı. Yeni yılda bir öncekinden fazla barışa ve umuda ihtiyacımız var. Umudumuz minik dostlarımız. Yüzlerindeki gülümseme mücadelemize anlam katıyor" dedi.

01.01.2017 12:11:37 TSI
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