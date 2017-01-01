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Aydınlılar Halep'e yardım kampanyasına yoğun ilgi gösteriyor



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Suriye'de ağır bombardıman altında binlerce insanın katledildiği Halep için Aydın İl Müftülüğü tarafından başlatılan yardım kampanyasına Aydınlı vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.



Aydın İl Müftülüğü için başlatılan yardım kampanyasının 04 Ocak 2017 tarihine kadar süreceği öğrenildi. Suriye'nin Halep kentinde katliam yaşandığını belirten Aydın İl Müftüsü Ömer Kocaoğul, "İl Müftülüğü TDV Aydın Şubesi ile birlikte Aydın'da faaliyet gösteren STK'ların da desteğiyle oradaki kardeşlerimizin ihtiyacını bir nebze de olsa giderebilmek amacıyla Halep için yardım kampanyası başlattık. Halep şehrinde mağdur olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan kampanyaya Aydınlı halkımız da büyük destek vermektedir. İl Müftülüğü Türkiye Diyanet Vakfı Aydın Şubesi olarak yardım kampanyamız 04 Ocak 2017 tarihine kadar devam edecektir" dedi.

(OD-MB-Y)



01.01.2017 12:14:55 TSI

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