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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Kaymakam Kaya yılbaşı gecesi denetim yaptı

01 Ocak 2017 Pazar, 12:15
Kaymakam Kaya yılbaşı gecesi denetim yaptı
Kaymakam Kaya yılbaşı gecesi denetim yaptı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi, yeni yıla girerken ilçede denetim yaparak, görevlilerin yeni yılını kutladı.
İlçe merkezi giriş noktalarında denetim yapan polisleri ziyaret eden Kaymakam Kaya, görevlilerle birlikte uygulamaya katılarak sürücülere bazı uyarılarda bulundu. Denetim ve kontrolleri tamamlanan araçlardaki vatandaşlar, uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek, bu tür denetimlerle kazaların azaldığını söyledi.
Sürücülerin yeni yılını kutlayan Kaymakam Kaya ise, vatandaşların kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Uygulama yerlerinde görevli polislerle sohbet eden Kaymakam Kaya, "Bütün emniyet teşkilatımızın yeni yılını kutluyorum. Güvenlik güçlerimiz, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için sadece yılbaşı gecesinde değil, her zaman ilçenin ayrı ayrı yerlerinde denetim ve kontroller yapıyor. Onlara hayırlı bir ömür, görevlerinde ise başarılar diliyorum. İnşallah yeni yıl savaşsız ve huzur dolu bir yıl olur" ifadelerini kullandı.
(HT-Y)

01.01.2017 12:19:12 TSI
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