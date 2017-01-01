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Çeşme yeni yıla huzurlu girdi



(Fotoğraflı)



İsa Atagöz

İZMİR (İHA) - İzmir'in Çeşme ilçesi, yeni yılı huzur içinde karşıladı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, yılbaşı gecesi 55 iş yerinde sahte bandrollü ya da bandrolsüz içki olup olmadığını denetledi. Gece geç saatlere kadar süren denetlemelerde bandrolsüz ya da sahte bandrollü içkiye rastlanmadı. Ülkede yaşanan terör olayları ve şehitler nedeniyle meydan kutlamalarının yapılmadığı Çeşme'de vatandaşlar evlerinde ya da restoran ve eğlence yerlerinde yeni yıla girdi. Asayiş ve trafik ekiplerinin gece boyunca görev yaptığı ilçede herhangi bir asayiş sorunu ve trafik kazası yaşanmadı.

(İA-Y)



01.01.2017 12:28:08 TSI

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