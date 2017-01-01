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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Emniyet Müdürü nöbetteki personelin yeni yılını kutladı

01 Ocak 2017 Pazar, 12:31
Emniyet Müdürü nöbetteki personelin yeni yılını kutladı
Emniyet Müdürü nöbetteki personelin yeni yılını kutladı
- Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, yeni yıla değişik noktalarda görev yapan personeli ile birlikte girdi.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, yeni yıla girildiği saatlerde görev başında olan personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Muğla'da vatandaşların huzurlu bir yeni yıla girmeleri için Emniyet teşkilatı olarak gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Çetinkaya, ziyaret ettiği kontrol noktalarında görevli memurlardan son durum hakkında bilgi aldı.
Yeni yıla saatler kala önce Aydın giriş noktasındaki kontrol noktasında görev yapan polis memurlarını ziyaret eden Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, "Yaptığınız iş kutsal ve aynı zamanda önemli bir iş. Yerine getirdiğimiz görevin hepimiz bilincindeyiz. Hepimiz dikkatli ve duyarlı bir şekilde görev icra ediyoruz. Bu soğuk havada bu önemli görevi icra ettiğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. 2016 yılı zor bir yıldı. Şehitlerimiz oldu ve şehitlerimizi her zaman rahmetle anacağız. Ama ümidimizi de kaybetmiyoruz ve daha da güçlü olacağız. Bu noktada bizler Emniyet teşkilatı olarak üzerimize düşeni yapacağız. 2017 yılının hepimize, ailelerimiz ile birlikte sağlıklı, sıhhatli ve huzurlu bir yıl olmasını diliyorum" dedi
(BT-İK)

01.01.2017 12:35:42 TSI
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