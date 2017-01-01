01 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MAGİAD Başkanı Geriter Başbakan Yıldırım'la görüştü

01 Ocak 2017 Pazar, 12:47
MAGİAD Başkanı Geriter Başbakan Yıldırım'la görüştü
MAGİAD Başkanı Geriter Başbakan Yıldırım'la görüştü

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Ömer Geriter Başbakan Binali Yıldırım'la Çankaya Köşkünde bir araya geldi. Başkan Geriter, Manisa ile ilgili bilgilendirmelerde bulunurken Başbakan Binali Yıldırım'ı da Manisa'ya davet etti.
MAGİAD Başkanı Ömer Geriter Başbakan Binali Yıldırım'ı Çankaya Köşkü'nde ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundu ve Manisa'ya davet etti. Yıldırım'ın Manisa'ya geleceği yönünde söz verdiğini belirten Ömer Geriter, "Türkiye genelindeki genç işadamları derneği başkanları olarak konfederasyon başkanımız Erkan Güral'ın öncülüğünde sayın Başbakanımızla Çankaya Köşkü'nde bir araya geldik. Manisa Genç İşadamları Derneği başkanı olarak Sayın Başbakanımızla basının ayrılmasının ardında bir süre sohbet etme şansı buldum kendisi Manisa'yı yakından takip ettiğini kısa süre içerisinde Manisa'ya teşrif edeceğini, mutlaka geleceğin umudu olan genç işadamları olarak bizlere de zaman ayıracağını ifade ettiler" dedi.

"Manisalı gençler olarak bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz"
Başbakan Binali Yıldırım'la görüşmesi sırasında genç işadamlarına olağanüstü önem verildiği yönünde tespitlerde bulunduğu belirten Ömer Geriter, "Bu ziyaret aslında şuanda Türkiye gündeminde onca sıkıntının yer almasına rağmen ekonominin emniyet kemeri olarak hükümet nezdinde gençlere ne kadar umut bağlandığını bir kez daha anlamış olduk. Sayın Başbakan geldiğimiz süreçte eğitimli, işi bilen, cesaretli gençlerin Türkiye'nin geleceği olacağına parmak basarak bizlerin her ne olursa olsun ticari anlamda destekçimiz olduğunu üstüne basa basa belirtmiştir. Buradan değerli dernek üyelerimize ve tüm Manisalı genç işadamlarına rahatlıkla söyleyebilirim ki karşımıza çıkan engel ne kadar büyük olursa olsun Sayın Başbakanımız başta olmak üzere tüm hükümet yetkilileri engelleri aşma noktasında yanımızda olacaklar bunun sözünü Başbakanımızdan aldık bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Satmak yetmez, üretmek lazım"
Ticaretin sadece almak ve satmak olmadığını bir kez daha anladığını ifade eden başkan Ömer Geriter üretimin önümüzdeki süreçte çok daha fazla önem kazanacağına dikkat çekti.
Ankara'daki temasları sırasında Türkiye'de üretilen ürünlerin çok fazla değer kazanacağına yönelik tespitlerinin de oluştuğunu ifade eden Ömer Geriter şunları söyledi:
"Sadece Manisa değil tüm Türkiye'de üretmekten çok alıp satma yönünde bir eğilim söz konusu, bu birazda Türkiye'deki üretim maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklanıyor ancak anlaşılıyor ki devletimiz önümüzdeki süreçte fiyatı önemli olmaksızın kaliteli yerli üretimi destekleyici tedbirler alırken bu konuda devlet adına alınacak ürünlerde de pozitif ayrımcılık yapacak. Şimdi yurt dışından alıp sattığımız bu ürünleri Manisalı genç işadamları olarak Manisa'da nasıl üretebilirizi düşünmeye başlamalıyız, hatta düşünmeyle zaman kaybetmeyip üretmeliyiz diye tavsiyede bulunuyorum."
Ankara ziyaretinin her anlamda yararlı geçtiğini ifade eden MAGİAD Başkanı Ömer Geriter konuyla ilgili tüm dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek bir organizasyonla yeni süreçle ilgili gerek Ankara temasları, gerekse kısa vadede neler yapılabileceği yönünde önemli isimleri Manisa'ya getirerek bir toplantı gerçekleştireceklerini bu toplantıda en ince detaylarına kadar inerek her türlü konuda bilgilendirmede bulunacaklarını ifade etti.
(SC-Y)

01.01.2017 12:51:38 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Gördes'in mahalleleri yenileniyor
YEREL

GÖRDES'İN MAHALLELERİ YENİLENİYOR
Çalışmaları soğuk hava da durduramadı
YEREL

ÇALIŞMALARI SOĞUK HAVA DA DURDURAMADI
Derelere korkuluklar yapılıyor
YEREL

DERELERE KORKULUKLAR YAPILIYOR
Vatandaş mağdur olmasın diye gece gündüz çalışıyorlar
YEREL

VATANDAŞ MAĞDUR OLMASIN DİYE GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORLAR
AK Gençler, yeni yıla polislerle girdi
YEREL

AK GENÇLER, YENİ YILA POLİSLERLE GİRDİ
Manisa'da yılın son bebeği
YEREL

MANİSA'DA YILIN SON BEBEĞİ
Başkan Akyol'dan El-bab gazisine ziyaret
YEREL

BAŞKAN AKYOL'DAN EL-BAB GAZİSİNE ZİYARET
Başkan Çelik'ten El Bab Gazisi'ne ziyaret
YEREL

BAŞKAN ÇELİK'TEN EL BAB GAZİSİ'NE ZİYARET
Katı Atık Bertaraf Tesisi yükseliyor
YEREL

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ YÜKSELİYOR
Akhisarlı 350 sürücüye J plaka
YEREL

AKHİSARLI 350 SÜRÜCÜYE J PLAKA
Büyükşehir 2016'da engelleri aştı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR 2016'DA ENGELLERİ AŞTI
Sarıgöl'de üzüm bağları karla kaplandı
YEREL

SARIGÖL'DE ÜZÜM BAĞLARI KARLA KAPLANDI
AK Parti, Halep yardımlarını Kızılay´a teslim etti
YEREL

AK PARTİ, HALEP YARDIMLARINI KIZILAY´A TESLİM ETTİ
Başkan Kayda, temizlik işçilerinin yeni yılını kutladı
YEREL

BAŞKAN KAYDA, TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN YENİ YILINI KUTLADI
Çocuk evlerinde kalan çocuklara yeni yıl programı
YEREL

ÇOCUK EVLERİNDE KALAN ÇOCUKLARA YENİ YIL PROGRAMI
Spil Dağı Milli Parkı'na yılbaşı ilgisi
YEREL

SPİL DAĞI MİLLİ PARKI'NA YILBAŞI İLGİSİ
Başkan Kayda, 2016 yılında 4 bin vatandaşı dinledi
YEREL

BAŞKAN KAYDA, 2016 YILINDA 4 BİN VATANDAŞI DİNLEDİ
Başkan Kayda'dan şehit ailelerine ziyaret
YEREL

BAŞKAN KAYDA'DAN ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARET
AK Partili Mersinli'den yeni yıl mesajı
YEREL

AK PARTİLİ MERSİNLİ'DEN YENİ YIL MESAJI
Kaymakam Çelenkoğlu'dan Başkan Kayda'ya ziyaret
YEREL

KAYMAKAM ÇELENKOĞLU'DAN BAŞKAN KAYDA'YA ZİYARET
Genç çiftçilere 80 küçükbaş hayvan verildi
YEREL

GENÇ ÇİFTÇİLERE 80 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VERİLDİ
Kupayı Başkan Kayda'ya götürdüler
YEREL

KUPAYI BAŞKAN KAYDA'YA GÖTÜRDÜLER