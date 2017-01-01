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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Özel idare ekiplerinin yılbaşı mesaisi

01 Ocak 2017 Pazar, 12:52
Özel idare ekiplerinin yılbaşı mesaisi
Özel idare ekiplerinin yılbaşı mesaisi
- Yenice'de kardan kapanan köy yolları açıldı

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yoğun kar yağışı ile kapanan dağ köylerinin yolları ilçe özel idaresine ait greyder ve kepçelerin aralıksız çalışmaları sonucunda ulaşıma açıldı.
Yenice ilçesine bağlı Çal, Karadoru, Taban, Sazak ve Darıalan köy yollarının yoğun kar yağışı ile 1 metre yüksekliğe ulaşan kar sonucunda kapanan köy yollarının ulaşıma açıldığını söyleyen Yenice ilçe Özel İdare Müdürü Musa İnal, "Dağ köylerimizin yollarında 1 metreyi bulan kar kalınlığını açmakta zorlandık. 2 greyder, 3 kepçe 1 bıçaklı kamyon ile gece gündüz çalışarak kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açtık" dedi.
(GD)

01.01.2017 12:56:10 TSI
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