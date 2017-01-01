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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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İncefikir: "Soğuk narenciyeye zarar vermedi"

01 Ocak 2017 Pazar, 12:53
İncefikir: "Soğuk narenciyeye zarar vermedi"
İncefikir: "Soğuk narenciyeye zarar vermedi"
- Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir, narenciye bahçelerinde ısının düşmesiyle otomatik olarak çalışan ve donu engelleyen rüzgar pervanelerinin hibe kapsamına alındığını belirtti

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir, son dönemde yaşanan soğukların narenciye ağaçlarında zarar vermemesinin üreticileri sevindirdiğini söyledi.
İncifikir, yaptığı açıklamada, bölgede özellikle tarım arazilerinde yaşanan donun narenciye ağaçlarına zarar verecek kadar uzun sürmediğini ifade ederek, farklı bahçelerde yapılan incelemenin ardından ürünlerde deformasyon oluşmadığının tespit edildiğine dikkat çekti. İncefikir, "Ovanın birçok bölgesinde, neredeyse tamamında narenciyede hiçbir hasar olmadı. Özellikle 2 gün süren soğukların kuraklık ve ağaçların ıslak olmaması nedeniyle hasara yol açmadı. Ovada gereksiz spekülasyonların yapılmasının doğru olmadığı birçok bölgede yaptığımız tespitler ile somutlaşmıştır. Bu hem ihracat açısından hem iç piyasa tüketimi açısından sevindirici bir durumdur" dedi.

Rüzgar pervaneleri hibe kapsamına alındı
Narenciye bahçelerinde ısının düşmesiyle otomatik olarak çalışan ve donu engelleyen rüzgar pervanelerinin hibe kapsamına alındığını söyleyen İncefikir, "Bölgemiz turunçgil üretiminde kış ve bahar aylarında meydana gelen ve büyük zararlara yol açan don olaylarına karşı çiftçinin en önemli silahı rüzgar pervaneleri tarımsal hibe kapsamına alındı" diye konuştu.
Üreticiler için don mevsiminin yılın en stresli zamanı olduğunu söyleyen İncefikir, şunları kaydetti:
"Aralık ayı ile başlayıp mart ayının sonuna kadar don olma olasılığı var. Sebze ve meyvede oluşan zararlılar verimin düşmesine neden olur. Ama yaşanan hiçbir olumsuzluk 10 saatten daha kısa bir süre içinde toptan kayba neden olamaz. Don olayı meydana geldiğinde rüzgar makinesi yerden 15 metre yüksekteki sıcak havayı alarak donun olduğu yere doğru sıcak havayı püskürtür ve sıcak hava ile donun olduğu yerdeki soğuk havayı birbiri ile karıştırıp hava sirkülasyonu sağlar. Böylece ortam sıcaklığı artar ve donu bu şekilde önler."
(ADN-Y)

01.01.2017 12:57:45 TSI
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