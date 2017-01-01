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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Başkan Uysal, hayvan hakları komisyonuyla bir araya geldi

01 Ocak 2017 Pazar, 12:57
Başkan Uysal, hayvan hakları komisyonuyla bir araya geldi
Başkan Uysal, hayvan hakları komisyonuyla bir araya geldi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu üyesi avukatlarla bir araya geldi. Başkan Uysal, meslektaşlarıyla buluşmasında Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek'te bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin imkanlarının geliştirilmesi, daha verimli kullanımı ve mevcut durumunun iyileştirilmesi konuları hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Belediye Meclisi Hayvan Hakları Komisyon Başkanı veteriner Meclis Üyesi Mimar Sinan Özkan'ın da yer aldığı görüşmede Uysal, merkezin Antalya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu başta olmak üzere ilgili sivil toplum ve meslek örgütlerinin günün her anında ziyaretine açık olduğunu söyledi. Merkezin belediyenin kurumsal yapısı dışında başkaca bir kurum, kuruluş tarafından değerlendirilmesinin ayrıca önemli olduğunu belirten Uysal, "Bu açıdan baromuzun hayvan hakları komisyonuyla dayanışma içinde olmak, birlikte çalışmak, her zaman tercih edeceğimiz bir durumdur" dedi.

01.01.2017 13:01:42 TSI
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