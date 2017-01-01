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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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Özdemir'den teröre kınama

01 Ocak 2017 Pazar, 13:01
Özdemir'den teröre kınama
Özdemir'den teröre kınama
- Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Özdemir: "Terör kan ve şiddetten beslenen bir insanlık suçudur"

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, İstanbul'da gerçekleşen terör eylemini kınadı. Özdemir, "Terör kan ve şiddetten beslenen bir insanlık suçudur" dedi.

Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu insanlık suçunu aklı ve vicdanı iflas etmiş kişiler ve gruplar işleyebilir. Terörizmin ve teröristlerin hedefi insanlıktır, kardeşliğimizdir, milletimizdir, ortak geleceğimizdir, birlikte yaşama irademizdir. Ülkemize, milletimize ve geleceğimize yönelen bu canice saldırılar, kimden gelirse gelsin kınanmalıdır. Terörü, teröre destek verenleri, terörün arkasındaki iç ve dış güçleri nefretle kınıyoruz. İstanbul'daki bir gece kulübünde meydana gelen saldırıda bir çok vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve bir o kadar kişi de yaralanmıştır. İstanbul'daki terör eylemini kınıyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. 2017 yılında ülkemizde barış ve istikrarın olması yönündeki açıklamamız mevcuttu. Bizler yeni yıla maalesef böyle kötü bir terör eylemine şahit olarak girdik. Ancak bizler birlik ve beraberliğimizi koruyacak, topyekun terörü kınayarak bir olduğumuzu tüm dünyaya göstereceğiz. Dış odaklı şer güçlerin ülkemizde oluşturmak istediği emel ve hedefleri birliğimiz, beraberliğimiz ve sağduyulu açıklamalarımızla hep birlikte yeneceğiz."
(CA)

01.01.2017 13:05:21 TSI
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