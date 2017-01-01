Kahta'da yoğun sis etkili oldu
(Fotoğraflı)
Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde Kahta ilçesini etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar yoğun sis karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken trafikte ara ara aksamalar meydana geldi.
(HT-AOA-Y)
01.01.2017 13:05:42 TSI
NNNN