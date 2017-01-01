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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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İspir yeni yıla karla uyandı

01 Ocak 2017 Pazar, 13:04
İspir yeni yıla karla uyandı
İspir yeni yıla karla uyandı

(Fotoğraflı)

Nejdet Yılmaz
ERZURUM (İHA) - Erzurum'un İspir İlçesi'nde gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı ilçenin beyaza bürünmesine neden oldu.
Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlatırken, güne kar yağışı ile uyanan İspirliler yeni yıla kar ile merhaba dediler.
Kar yağışı sonrası özellikle yüksek kesimlerde yer alan köylerde yollar ulaşıma kapanırken, karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için seferber oldular.
NY-AT-Y)

01.01.2017 13:07:15 TSI
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