01 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milletvekili Günnar ve Başkan Sağıroğlu'dan Yomra esnafına ziyaret

01 Ocak 2017 Pazar, 13:06
Milletvekili Günnar ve Başkan Sağıroğlu'dan Yomra esnafına ziyaret
Milletvekili Günnar ve Başkan Sağıroğlu'dan Yomra esnafına ziyaret

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Yomra ilçesini ziyaret etti. Parti binasında Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu ve İlçe Başkanı Mustafa Pehlivan ile bir araya gelen Günnar, ardından ilçe merkezindeki esnafları gezerek talep ve dilekleri dinledi. Hükümet çalışmaları hakkında da vatandaşları bilgilendiren Günnar, her zaman vatandaşlarla istişare içinde olduğunu, hemşehrileri ile bir arada olmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini ve kendisine iletilen temennileri çözmek için gayret ettiğini söyledi.
Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu ise, Milletvekili Günnar'ı ilçelerinde ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, "Milletvekilimize teşekkür ediyoruz. Sağ olsun her zaman yanımızdadır. Bugün de kendisiyle birlikte yılın son gününde esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek istek ve sıkıntılarını dinledik. Yüce mevlama şükürler olsun ki hiçbir sıkıntımız yok. Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Yeni yılda da hizmetlerimiz katlanarak devam edecek. Bizler milletimizin efendisi değil, 24 saat hizmetkarıyız. Durmak yok yola devam" dedi.
(OK-Y)

01.01.2017 13:10:12 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Otomatik klorlama cihazını tahrip edip, güneş panelleri ve aküleri çaldılar
YEREL

OTOMATİK KLORLAMA CİHAZINI TAHRİP EDİP, GÜNEŞ PANELLERİ VE AKÜLERİ ÇALDILAR
Trabzon'da dilenci operasyonu
YEREL

TRABZON'DA DİLENCİ OPERASYONU
Güzellik arayışları sınır tanımıyor
YEREL

GÜZELLİK ARAYIŞLARI SINIR TANIMIYOR
İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
Mekke'nin Fethi'nin 1386'ncı yıl dönümü
YEREL

MEKKE'NİN FETHİ'NİN 1386'NCI YIL DÖNÜMÜ
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
YEREL

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ
Trabzon'da fuhuş operasyonu
YEREL

TRABZON'DA FUHUŞ OPERASYONU

Basınla buluşan Başkan Gümrükçüoğlu'na doğum günü sürprizi
YEREL

BASINLA BULUŞAN BAŞKAN GÜMRÜKÇÜOĞLU'NA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
İş dünyası 2017 yılında umutlu
YEREL

İŞ DÜNYASI 2017 YILINDA UMUTLU
Trabzon'a yatırımlar devam ediyor
YEREL

TRABZON'A YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR