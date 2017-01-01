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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Van'da UKOME toplantısı

01 Ocak 2017 Pazar, 13:13
Van'da UKOME toplantısı
Van'da UKOME toplantısı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar başkanlığında Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı yapıldı.
Ulaşım Daire Başkanlığınca düzenlenen UKOME toplantısında; parkomat uygulaması, bazı taksi duraklarına yeni düzenleme yapılması, şehir içi ve ilçelere ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarının yeni taşıma rayiçleri konuları görüşüldü. UKOME toplantısına başkanlık yapan Genel Sekreter Mehmet Yaşar, Van'da yeniden uygulamaya alınacak olan parkomat sistemi ile trafik sorununa büyük ölçüde çözüm getirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Yaşar, "Van için beklenen hizmetleri hızlandırmak için Sayın Valimizin talimatıyla çalışmalara start verdik. Sorunları erteleyerek bir yere varamayız. Çünkü Van için acil çözülmesi gereken konuların ertelenmesi düşünülemez" dedi.
Yaşar, UKOME'de yine birbirinden önemli sayılacak kararları istişare ederek karara bağlayacaklarını belirterek, "Kentin trafiğinin rahatlaması için parkomat sisteminin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu önergeyi bir alt komisyona havale ederek çalışma yapmalarını istedik. Gelecek UKOME toplantısında bunu karara bağlamayı hedefliyoruz. Hizmetlerin hız kazanması için her türlü imkanı seferber edeceğiz" diye konuştu.
Toplantıda gündeme gelen bir diğer konu ise, toplu taşıma yapan araçların yeni fiyat rayiçlerinin belirlenmesi konusu oldu. Van'da 4 yıldır aynı fiyatla taşıma yapan tüm toplu taşıma araçları için şehir içi ve ilçelere sefer yapan araçlara yönelik yeni bir fiyat tarifesinin belirlenmesi için verilen önerge ele alındı. Bu önergede alt komisyona havale edilerek, çevre illerden emsal fiyatların belirlenmesi ve buna göre bir taşıma bedelinin belirlenmesi kararlaştırıldı. Toplantıda, bazı taksi duraklarının yeni yerlerinin belirlenmesi çalışmaları da görüşüldü.
Önergelerin alt komisyonda görüşülmesinden sonra, 2017 yılında yapılacak ilk UKOME toplantısında detaylı olarak konuların ele alınıp karara bağlanacağı ifade edildi.
Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilgili daire başkanları, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tatvan Liman Başkanlığı, TCDD Gar Müdürlüğü, Ferit Melen Havalimanı, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası temsilcileri de katıldı.
(MSA-Y)

01.01.2017 13:16:52 TSI
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