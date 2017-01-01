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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Gördes'in mahalleleri yenileniyor

01 Ocak 2017 Pazar, 13:14
Gördes'in mahalleleri yenileniyor
Gördes'in mahalleleri yenileniyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gördes'in 4 mahallesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla mahallelerin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını tamamen yenileyerek, vatandaşları sağlıklı altyapıya kavuşturdu.
MASKİ Genel Müdürlüğü, yılların altyapı sorunlarına getirdiği çözümlerle vatandaşların takdirini kazanıyor. MASKİ, Gördes ilçesine bağlı 4 mahallenin tüm altyapı sistemini yenileyerek, ilçede toplamda 21 bin 350 metrelik hattı sıfırdan inşa etti. Balıklı, Beğenler, Dargıl ve Karayağcı Mahalleleri, yeni içme suyu ve kanalizasyon hatlarını kullanmaya başlayarak, sağlıklı altyapıya sahip oldular. MASKİ ekipleri tarafından tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından da mahallelerin parke taşı döşeme işleri gerçekleştiriliyor. Mahallelere ulaştırılan hizmetlerle birlikte, yıllardır çektikleri sıkıntılardan kurtulan mahalle sakinlerinin de yüzleri gülüyor.

"Yapılan hizmetler bize insan olduğumuzu hatırlattı"
Beğenler Mahallesi sakinlerinden Bilal Tüz, "Çalışmalar gerçekten çok güzel oluyor. Bu altyapıyı, hat çalışmalarını, taş döşemelerini yapan Büyükşehir'imizden Allah razı olsun. Güvenimizin karşılığını aldık. Yapılan hizmetler gayet güzel." derken, bir başka mahalle sakini Ramazan Ercan; "Allah razı olsun Cengiz Başkan'ımızdan. Kendisine çok teşekkürlerimizi, selamlarımızı sunuyoruz." Şeklinde konuştu.
Beğenler Mahalle Muhtarı Bilal Ercan da şunları söyledi: "Mahallemizin altyapısı şuanda komple değişmiş durumda. Üstyapı çalışmalarımız devam ediyor. Su depolarımız yenilendi. Hatlarımız değişince içme suyumuz da düzeldi. Yaşadığımız sıkıntılar son buldu. Hepsi düzene girmiş durumda. Vatandaşlarımız da çok memnun. Bu büyük hizmetler konusunda Cengiz Başkan'ıma çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonra da yapacak olduğumuz hizmetler var. İnşallah devamı da gelecek. Cengiz Başkan'ımızın yapmış olduğu bu büyük hizmetten ötürü teşekkürlerimi sunuyorum."
Balıklı Mahalle Muhtarı Nuri Urhan ise, "Öncelikle yapılan hizmetlerden dolayı Cengiz Başkan'ımıza çok teşekkürlerimi sunarım. Hizmetler güzel. Altyapımız; suyumuz, kanalizasyonumuz yenilendi. Sadece taş döşemelerimiz kaldı, o da yakın zamanda yapılacak. Yeni sondajımız da çakıldı. Arıtmamız yapılacak. Mahalle sakinlerimiz de yapılan çalışmalardan memnun. Hepsi ayrı ayrı teşekkür ediyorlar. Allah razı olsun Cengiz Başkan'ımızdan." şeklinde konuşurken, Dargıl Mahalle Muhtarı Ferhan Gürer de şunları söyledi: "Yapılan hizmetler bize insan olduğumuzu hatırlattı. Allah razı olsun Cengiz Başkanımız, bizim yaşadığımız yere de hizmet getirdi. Altyapımız çökmüştü, hepsi yenilendi. Su şebekemiz kullanılmaz haldeydi, yepyeni oldu. Şimdi de taş döşememiz var. O da bittiğinde uzak bir köy olduğumuz halde, şehir merkezinde yaşıyormuşuz gibi bir hayatımız olacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hizmet bitmez. Sürekli arkası gelir. İnşallah köy olarak daha da iyi yerlere geleceğiz."
Karayağcı Mahalle Muhtarı Hüseyin Gazan da yapılan çalışmaları şöyle değerlendirdi: "Altyapımız daha önceden vardı, ama eskiydi. Bir 20-30 yıllık vardı. Köyümüz büyümeye başladıkça altyapımız ihtiyaca cevap vermemeye başladı. Çoğu yerde patlaklar oluyordu. Büyükşehir olduktan sonra, eksikliklerimizi Gördes MASKİ'ye bildirdik. Önce kanalımız, sonra suyumuz değişti. Parke taşımız da döşendi. 3 tane içme suyu depomuz var. Onların da bakımları için çalışmalar başlayacak. Bir de sondaj talebimiz olmuştu. Onun için de MASKİ'den etüt çalışması yapmaya gelecekler. Büyükşehir güzel çalışıyor. Allah razı olsun ne talebimiz olduysa hepsini karşılıyorlar. Bu çalışmalardan dolayı tabandan tavana kadar emeği geçen bütün herkese tek tek teşekkür ediyoruz. Bilhassa da Cengiz Başkan'a."
(SC-Y)

01.01.2017 13:18:30 TSI
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