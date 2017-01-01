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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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Bornova'da çocuklar bilimi deneyerek öğreniyor

01 Ocak 2017 Pazar, 13:18
Bornova'da çocuklar bilimi deneyerek öğreniyor
Bornova'da çocuklar bilimi deneyerek öğreniyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

İZMİR (İHA) - Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde güz dönemi bilim kulüplerine katılan öğrenciler sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı. 8 hafta boyunca astronomi, fizik, kimya, robot, biyoloji ve fen bilimleri eğitimlerini deneylerle ve gözlemler yaparak alan 268 öğrenci, bilim dünyasını keşfetti.

Bornova Belediyesi'nin Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen 2016 yılı güz dönemi popüler bilim kulübü eğitimleri tamamlandı. Astronomi, fizik, kimya, robot, biyoloji ve fen bilimleri kulüplerine katılan 268 öğrenciye düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Üniversitelerin topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında 11 lisans öğrencisi eğitimlere toplum gönüllüsü olarak destek verdi. Popüler bilim kulübü eğitimlerine öğrencilerin büyük bir ilgi gösterdiğini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Her biri alanlarında uzman olan eğitmenlerimiz bilim eğitimini eğlenceli hale getirerek çocuklarımızı yetiştiriyor. Eğitimlerin sonunda sertifikalarını alan her bir öğrencimizin gözlerinde bilimin aydınlığını görüyoruz. Bilim eğitimini geliştirerek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Çocuk dostu Bornova
Bu yıl robot bilim kulübü ilk kez öğrenci kabul etti. Pilot uygulama olarak başlatılan robot eğitimlerine 2017 yılının şubat ayından itibaren ana programda yer verilecek. Robot Bilim Kulübü Bornova Belediyesi'nin de üye olduğu 'Çocuk Dostu Kentler" projesi kapsamında UNICEF'ten alınan hibe ile oluşturulmuştu. Üniversitelerin topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında 11 lisans öğrencisinin de toplum gönüllüsü olarak destek verdiği eğitimlere katılan öğrenciler, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde geçen yıl açılan fosilbilim sergi salonunu da gezme ve bilgi alma şansına sahip oldu. Fosilbilim Sergi Salonu'nu açıldığı günden bu yana 20 binden fazla kişi ziyaret etti.

60 öğrenci kabul edilecek
Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde 2017 yılının ilk etkinliği Fosilbilim Şubat Bilim Kampı olarak planlandı. Toplam 60 öğrencinin kabul edileceği dört günlük etkinlik boyunca öğrenciler paleontolog eşliğinde dünyamızın ve canlılığın son 550 milyon yıldan bu yana nasıl değiştiğini ve çeşitlendiğini öğrenebilecek, fizikçi, kimyager ve biyolog eşliğinde fosillere dair bilimsel yaklaşımları irdeleyecek, astronomlar eşliğinde uzaydan gelen tehditleri ve dünyaya getkilerini öğrenecekler.
(CA)

01.01.2017 13:22:14 TSI
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