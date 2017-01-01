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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Ali Korkut, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

01 Ocak 2017 Pazar, 13:21
Ali Korkut, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
Ali Korkut, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, merkez 8 mahalle ve bağlı köy/mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Çalışmalarıyla ilgili görsel bilgi aktaran Ali Korkut, muhtarların istek ve taleplerini dinledi. Muhtarlardan gelen talepleri tek tek not eden Korkut, 36 köy/mahallede asfalt çalışmalarını 2017'de tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.
Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, 36 bağlı köy/mahalle muhtarı ve 8 merkez mahalle muhtarıyla kahvaltı da buluştu. 22 milyon lira bütçeyle devraldığı belediyenin 100 milyonu aşan bir bütçeye ulaştığını hatırlatan Ali Korkut, "Maaş ödeyemeyen bir belediyeden yatırım yapan, hizmet üreten belediyeye dönüşümün hikâyesi uzun ve anlamlıdır. Akılcı bir yönetimle Erzurum'un merkezini değiştirmeyi, dönüştürmeyi başarıyoruz. Tarihi eserlerin çevresinin açılmasını düşünen tek belediye olduk. Erzurum'a Yakutiye Kent Meydanını kazandırdık, Murat Paşa Kent meydanı ise 2017'de tamamlanacaktır. İstanbul Kapı, yeni yıla yenilenerek girecektir. Üç Kümbetlerde şükür proje onaylandı, 2017 yılında projenin büyük bir bölümünü gerçekleştireceğiz. Hasanibasri, Mehdiefendi, Habibefendi, kentsel yenilenme sürecini tamamlayan bölgelerimiz. Hacıcuma, Taş Mescit, Kadana, gibi semtlerde kentsel dönüşüm sürüyor. Niye anlatıyorum, bu bizim belediye olarak değişimimizin ve gücümüzün geldiği noktaları gösteriyor. Bunları yaparken, cadde ve sokakları, mahalleleri unutmuyoruz.
Köylerimiz ki, artık mahalle hüviyetine kavuşmuştur. İstiyoruz ki, yalnızca statü veya isim olarak böyle adlandırılmasın. Çamurdan, çöplükten kurtulsunlar, hizmetin en iyisini oralara da götürelim. Benim için 1 insan da yaşıyorsa bir köyde, hizmet götürmek görevimizdir. Her köy/mahallemiz merkez mahallelerimizde yaptığımız hizmetleri alacaktır. Tuvalet, Camilerle ilgili eksiklikler, okullarımızın eksiklikleri, ne varsa el atacağız, tamamlayacağız. Köy muhtarlarımdan tek isteğim alt yapıyı tamamlamaları. Alt yapısı bitmeyen köye asfalt atamayız. Köylerimizin büyük bir bölümü asfaltlandı, eksik olanları bu yıl bitireceğiz. İnşallah yeni yılda hizmetin temposunu artırarak devam edeceğiz" dedi.
Muhtarlar, tek tek söz alarak çalışmaları için Ali Korkut'a teşekkür ettiler. Çalışmaların ilk olduğunu anlatan köy/mahalle muhtarları, "Başkan Ali Korkut, köylerimizi tozdan, çamurdan kurtardı. Tuvaletlerimizi modern hale getirdi, köyümüzün otak alanlarında destekleri oldu. Hizmetler için teşekkür ediyoruz." Dediler.
(ERZ-AT-Y)

01.01.2017 13:23:45 TSI
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