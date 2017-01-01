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Kestelli'den teröre lanet

- Kestelli: "Oyuna gelmeyeceğimizi kabul edecekler"

- "Bu güzel ülkenin kalbini kıranlara lanet olsun"



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, İsanbul'da bir gece kulübünde düzenlenen terör saldırısına ilişkin mesaj yayınladı. Kestelli, "Tarihinde binlerce kez ateşle sınanmış bu ülkenin bu oyuna gelmeyeceğini eninde sonunda kabul edecekler" dedi.



İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yeni doğan bebek haberleriyle, sevinçle karşılamaya alıştığımız yılbaşı, bu yıl bizi kahpe bir terör saldırısı ile yasa boğdu. Türkiye, ne yazık ki uzun bir süredir küresel terör girdabının içine sokulmaya çalışılıyor. Korkalım, sinelim, baş eğelim ve buna alışalım istiyorlar. Yaşam enerjimiz sönsün, geleceğe dair umutlarımız kararsın istiyorlar. Yaşam tarzımızı, birlikte Türkiye olma irademizi hedef alıyorlar. Tarihinde binlerce kez ateşle sınanmış bu ülkenin bu oyuna gelmeyeceğini eninde sonunda kabul edecekler. Yılın ilk saatlerinde bu vahşi terör saldırısında hayatını kaybeden insanlarımıza rahmet, ülkemize başsağlığı diliyorum. Bu güzel ülkenin kalbini kıranlara lanet olsun."

(CA)



01.01.2017 13:26:33 TSI

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