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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Seyhan'da 6 bin 26 konutluk kentsel dönüşüm

01 Ocak 2017 Pazar, 13:30
Seyhan'da 6 bin 26 konutluk kentsel dönüşüm
Seyhan'da 6 bin 26 konutluk kentsel dönüşüm
- Şehitduran, Mestanzade mahalleri ile Yenibey Mahallesi'nin bir kısmını kapsayan alanda 6 bin 926 adet konut ve iş yerinin yapılacağı kentsel dönüşüm projesi bölge halkına tanıtıldı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana'nın Seyhan ilçesindeki Şehitduran, Mestanzade ve Yenibey mahallerinde 356 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere 680 bin metrekarelik kentsel dönüşüm alanına 6 bin 926 adet yeni iş yeri ve konut yapılacağı bildirildi.
Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Şehitduran Çocuk Parkı'nda düzenlediği toplantıda mahalle sakinlerini kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgilendirdi.
Seyhan'ın yenilenmesi gerektiğini belirten Karlar, önceliklerinin Seyhan'ın güneyi olduğunu söyledi.
Toplantıda yapılacak projenin maketini de vatandaşlar ile paylaşan Karalar, Seyhan'ın artık değişmesi dönüşmesi gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda Şehitduran, Mestanzade mahalleleri ile Yenibey Mahallesi'nin bir kısmında kentsel dönüşüm uygulayacaklarını belirten Başkan Karalar, "Biliyorsunuz biz Barbaros'tan başlayarak Mestanzade, Şehitduran, Yenibey hepsini yenilemek istiyoruz. Mart ayına bunları bakanlık onaylarsa nehrin kenarına kadar açacağız. Nehrin kenarında olağanüstü, ülkenin en güzel yeşil vadisini yapacağız. Allah nasip eder ise nehrin kenarına gideceksiniz, gezeceksiniz, evinize geri geleceksiniz. Komşuyu komşudan ayırmadan kentsel dönüşüm yapacağız. Maalesef ilçemizde Türkiye'nin 3 katı uyuşturucu kullanımı var. Buralar modernleşirse o da düzelir" şeklinde konuştu.
Başkan Karalar'ın konuşmasının ardından bölge halkı kentsel dönüşüm ile ilgili merak ettiklerini sorudu.
Seyhan Belediyesi'nin daha önce hazırladığı Barbaros ve Bey mahallelerindeki 4 bin 80 konutluk kentsel dönüşüm projesi için de ilk temelin 2017 yılı içerisinde atılacağı bildirildi.
(ADN-Y)

01.01.2017 13:33:58 TSI
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