01 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Antalyalılar sağlıklı yaşam için fitness merkezlerini tercih ediyor

01 Ocak 2017 Pazar, 13:53
Antalyalılar sağlıklı yaşam için fitness merkezlerini tercih ediyor
Antalyalılar sağlıklı yaşam için fitness merkezlerini tercih ediyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA)  Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM), vatandaşların sporla buluşma noktası oldu. Sağlıklı yaşamın adresi ASFİM'den 3 yılda 47 bin kişi faydalandı.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ASFİM, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez adresi oldu. Profesyonel eğitmen ve diyetisyen eşliğinde ücretsiz spor yapma imkanı sunan ASFİM'de vatandaşlar, fitness, ağırlık merkezi, step-aerobik, pilates, yoga, zumba ve çocuklar için temel jimnastik branşlarında spor yapma imkanı buluyor. Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği ASFİM'den 3 yılda 47 bin Antalyalı faydalandı. Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Varsak, Döşemealtı, Elmalı, Korkuteli, Gazipaşa ilçelerinde hizmet veren ASFİM, yakında Demre ve Kemer'de de hizmet verecek.
15 yaş üzeri olan her vatandaşın katılabildiği ASFİM'lerin kayıt dönemleri 2 ayda bir yenileniyor. Üyelerin haftada iki gün faydalanabildiği ASFİM'de salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri kadınlar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri ise erkekler spor hizmeti alabiliyor. Ayrıca 2008-2010 doğumlu çocuklar da temel jimnastik derslerine yine ASFİM aracılığıyla başlayarak erken yaşta sporla tanışıyor. ASFİM'de yeni kayıt dönemi 19 Ocak'ta başlayıp, 29 Ocak'a kadar devam edecek. 6 Şubat'ta da dersler başlayacak.

Diyetisyen hizmeti de var
Sunduğu spor imkanlarının yanı sıra ücretsiz diyetisyen hizmeti de veren ASFİM, fiziksel aktivite ve doğru beslenmeyle sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor. Diyetisyen Selin Namal, sağladıkları imkanları şöyle anlattı:
"Üyelerimizle ilk görüşmede kan bulgularına bakıyoruz, beslenme ile çözebileceğimiz sağlık problemleri varsa çözmeye çalışıyoruz. Vücut analiz cihazımızla yağ ve kas değerlerine, beslenme alışkanlıklarına bakıyoruz, kemik ölçümlerini yapıyoruz. Sağlıklı bir beslenme programı uyguluyoruz. Sadece zayıflamaya yönelik değil, hastalıkların tedavisine, sağlıklı beslenmeye, kilo almaya yönelik de hizmet veriyoruz."

"Güne zinde başlamak çok güzel"
İki aydır ASFİM'de spor yapan Reyhan Göl, Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetinden oldukça memnun olduğunu ifade ederek, "Güne sporla zinde başlamak gerçekten çok güzel. Çok yararlı bir hizmet. Yıllarca ben spor salonlarına gittim ve ücret ödedim. Ücretsiz olması da önemli. Evime de çok yakın. Bunu bir de diyetle birlikte yürütebilirseniz çok iyi oluyor" dedi.

"Ailecek sporcu olduk"
37 yaşındaki Gökçen Demir de kızıyla birlikte spora başladıklarını belirterek, "ASFİM'i bir arkadaşım tavsiye etti. 1 aydır Zumba dersi alıyorum. Eğlenceli bir spor, çok güzel gidiyor. Ücretsiz olması, ortamın hijyen olması önemli. Hocalarımız çok iyi, diyetisyen olması da çok başarılı bir uygulama. Bir ay içinde 4-5 kilo kaybettim, bana çok faydası oldu. Aynı zamanda hafta sonları da kızım cimnastik kursuna geliyor. Ailecek sporcu olduk" şeklinde konuştu.
Yeni kayıt döneminde ASFİM ailesine katılmak isteyen Antalyalılar, internet üzerinden www.abbsporhizmetleri.com adresinden online olarak başvuru yapabiliyor.
(CC-Y)

01.01.2017 13:57:02 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL

ANTALYA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
Konyaaltı Belediyesi 2016 yılında 545 işyerine denetim yaptı
YEREL

KONYAALTI BELEDİYESİ 2016 YILINDA 545 İŞYERİNE DENETİM YAPTI
Kaş'ın içme suyu sorunu çözüldü
YEREL

KAŞ'IN İÇME SUYU SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Yılın ilk gününde denize girdiler
YEREL

YILIN İLK GÜNÜNDE DENİZE GİRDİLER
Başkan Uysal, hayvan hakları komisyonuyla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN UYSAL, HAYVAN HAKLARI KOMİSYONUYLA BİR ARAYA GELDİ
Başkan Tütüncü'den gençlere tavsiyeler
YEREL

BAŞKAN TÜTÜNCÜ'DEN GENÇLERE TAVSİYELER
Muratpaşa Belediyesi yeni yıla yeni tesis temeliyle giriyor
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ YENİ YILA YENİ TESİS TEMELİYLE GİRİYOR
Akseki-Seydişehir karayolu yeniden ulaşıma açıldı
YEREL

AKSEKİ-SEYDİŞEHİR KARAYOLU YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI
Antalya 60 milyonluk büyük ikramiyeye ortak oldu
YEREL

ANTALYA 60 MİLYONLUK BÜYÜK İKRAMİYEYE ORTAK OLDU
Batı Akdeniz için buzlanma ve don uyarısı
YEREL

BATI AKDENİZ İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI
Yeni yıla dilek balonu uçararak girdiler
YEREL

YENİ YILA DİLEK BALONU UÇARARAK GİRDİLER
Yeni yıla denizde girdiler
YEREL

YENİ YILA DENİZDE GİRDİLER
Antalya Valisi, MOBESE merkezinden Antalya'yı izledi
YEREL

ANTALYA VALİSİ, MOBESE MERKEZİNDEN ANTALYA'YI İZLEDİ
Vali Karaloğlu'ndan, nöbet tutan kamu çalışanlarına ziyaret
YEREL

VALİ KARALOĞLU'NDAN, NÖBET TUTAN KAMU ÇALIŞANLARINA ZİYARET
Mekke'nin Fethi'nin 1386. yılı
YEREL

MEKKE'NİN FETHİ'NİN 1386. YILI
Akseki-Seydişehir karayolunda araç geçişine izin verilmiyor
YEREL

AKSEKİ-SEYDİŞEHİR KARAYOLUNDA ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR
İşitme engelli kadınlara Din Kültürü Dersi ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
YEREL

İŞİTME ENGELLİ KADINLARA DİN KÜLTÜRÜ DERSİ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ
AA'nın &quot;Yılın Fotoğrafları&quot; oylaması
YEREL

AA'NIN "YILIN FOTOĞRAFLARI" OYLAMASI
Kumluca'da &quot;Ayın Söyleşisi&quot; etkinliği
YEREL

KUMLUCA'DA "AYIN SÖYLEŞİSİ" ETKİNLİĞİ
Batı Akdeniz için buzlanma ve don uyarısı
YEREL

BATI AKDENİZ İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI

Nakilli çocuklar yeni yılı kutladı
YEREL

NAKİLLİ ÇOCUKLAR YENİ YILI KUTLADI
Alanya'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ALANYA'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Antalya 2016 yılını böyle geçirdi
YEREL

ANTALYA 2016 YILINI BÖYLE GEÇİRDİ
Muratpaşa Belediyesi Sivil Toplum merkezinde son aşamaya gelindi
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ SİVİL TOPLUM MERKEZİNDE SON AŞAMAYA GELİNDİ