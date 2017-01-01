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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Başkan Çakır'dan başsağlığı mesajı

01 Ocak 2017 Pazar, 13:59
Başkan Çakır'dan başsağlığı mesajı
Başkan Çakır'dan başsağlığı mesajı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Terörü lanetleyerek, saldırıda ölenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Çakır mesajında, "Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de meydana gelen terör saldırısını şiddetle lanetliyorum. Birliğimize, kardeşliğimize, bütünlüğümüze yönelik olarak bugüne kadar çeşitli saldırılar gerçekleştiren terör örgütleri ve onların destekçileri, güvenlik güçlerimiz tarafından bozguna uğratılınca, yine masum ve savunmasız insanları hedef alan bir katliam gerçekleştirdiler. Haysiyetsizce masum insanlara saldıran, insanlıktan nasibini almamış bu terör ve terör destekçileri, sonlarının yaklaştığını anlayınca göbek altında vurmaya başladılar. Terör ve onun destekçileri şunu iyi bilmeli ve anlamalılar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes birinci sınıf vatandaştır ve eşit haklara sahiptir. Din, dil, ırk, mezhep, yaşam çeşitliliği, bizim zenginliklerimizdir. Bu ülkede yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes; birlik ve beraberlik içerisinde el ele, gönül gönüle Kurtuluş Savaşında olduğu gibi, 15 Temmuz Direnişinde olduğu gibi terörün ve terör destekçilerinin de üstesinden gelecek, onları da tarihin derinliklerine gömecektir. Bugüne kadar yapılan diğer saldırılarda olduğu gibi İstanbul'da yapılan son terör saldırısı da bizleri birbirimize daha da kenetleyecek, güçlendirecektir. İnsanlıktan nasibini almamış terör ve destekçilerinin yılbaşında İstanbul'un Ortaköy semtinde yaptığı katliamı, vahşeti şiddetle bir kez daha kınıyorum. Aralarında çok sayıda yabancı ve bir polisimizin de bulunduğu saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
(BT-AOA-Y)

01.01.2017 14:03:35 TSI
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