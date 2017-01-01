01 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Demirkol'dan polise ve temizlik personeline anlamlı ziyaret

01 Ocak 2017 Pazar, 14:02
Başkan Demirkol'dan polise ve temizlik personeline anlamlı ziyaret
Başkan Demirkol'dan polise ve temizlik personeline anlamlı ziyaret

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 2016 yılının son gecesinde mesai yapan temizlik personelleri ve güvenlik güçleri ile bir araya geldi.
Başkan Demirkol'un gece boyunca süren mesaisine AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat ve Belediye Meclis Üyesi Hasan Kaya eşlik etti. Başkan Demirkol ve beraberindekiler gece mesaisi yapan temizlik personellerini ve Emin Çavus Polis Merkezi, Sarayönü Polis Merkezi, Mardin yolunda bulunan uygulama noktasını ve Süleymaniye Mahallesinde Aslan ailesini evinde ziyaret etti. Polislere minnettar olduklarını anlatan Başkan Demirkol, her zaman güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını belirtti.
Temizlik personelleri ile bir araya gelen Başkan Demirkol, çalışanlara hediye dağıttı. Temizlik personellerinin bulundukları sokakta belediyenin temsilcisi olduklarını anlatan Başkan Demirkol, çalışmalarından dolayı personellere teşekkür etti.
Başkan Demirkol söz konusu ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada "2016 yılının bu son gecesinde gecenin son saatlerinde havanın soğuğuna rağmen halkımızın ve sevdiklerinin sağlıklı huzurlu ve hijyenle dolu bir ortamda yaşamaları için gecenin bu soğuğunda çalışan temizlik işleri personelimizi ziyaret ettik. Bu ziyaretimizde AK Parti Haliliye İlçe Başkanımız Mehmet Canpolat bize eşlik etti. Yine Haliliye Belediye Meclis Üyemiz Hasan Kaya bizlere refakat etti" dedi.
Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamaları için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Demirkol, "Gecenin bu saatinde gecenin bu soğuğunda Haliliye halkının sağlıklı ortamda yaşaması için soğuk dinlemeden, gece dinlemeden sabah temiz bir ortama halkımızın karşılaşması için temizlik yapan personellerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah 2017 yılı içerisinde de fedakarca çalışacaklardır. Ben şimdiden temizlik işleri müdürlüğümüzün tüm personeline teşekkür ediyorum. Haliliye'nin tertemiz noktasındaki hedefleri için gayretler için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat ise "2016'nın son saatlerinde Haliliye Belediye Başkanımızla birlikte Haliliye bölgesinde temizlik personellerimizin yaptığı faaliyetler doğrultusunda kendileri ile beraber olduk. Gecenin bu soğuğunda daha doğrusu 365 gün tertemiz Haliliye olmak adına her geçen gün bir adım öteye gidiyor. Bundan dolayı temizlik personelimizi kutluyoruz" dedi.
Haliliye Belediye Meclis Üyesi Hasan Kaya ise yeni yıla girerken belediye çalışanları, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Fevzi Demirkol'un kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek Başkan Demrikol'a teşekkür etti.
(Şİ-AOA-Y)

01.01.2017 14:06:18 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Başkan Demirkol yeni yıl bebeklerini ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN DEMİRKOL YENİ YIL BEBEKLERİNİ ZİYARET ETTİ
Yeni yılı havaya ateş açarak karşıladılar
YEREL

YENİ YILI HAVAYA ATEŞ AÇARAK KARŞILADILAR
Siverek yılbaşına silah sesleriyle girdi
YEREL

SİVEREK YILBAŞINA SİLAH SESLERİYLE GİRDİ
Şanlıurfa'da yılın ilk bebeği
YEREL

ŞANLIURFA'DA YILIN İLK BEBEĞİ
Şanlıurfa'da elektrik kesintisi protestosu
YEREL

ŞANLIURFA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ PROTESTOSU
Dicle Elektrik Dağıtımı:&quot;Vatandaşlar mağdur ediliyor&quot;
YEREL

DİCLE ELEKTRİK DAĞITIMI:"VATANDAŞLAR MAĞDUR EDİLİYOR"
Demirkol'dan yeni yıl mesajı
YEREL

DEMİRKOL'DAN YENİ YIL MESAJI
Suriye sınırında patlayıcı ele geçirildi
YEREL

SURİYE SINIRINDA PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

SİV-İL DER Başkanı güven tazeledi
YEREL

SİV-İL DER BAŞKANI GÜVEN TAZELEDİ
Özyavuz'dan yeni yıl mesajı
YEREL

ÖZYAVUZ'DAN YENİ YIL MESAJI
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI
Siverek'te trafo binası yandı
YEREL

SİVEREK'TE TRAFO BİNASI YANDI
Şanlıurfa'da iş bırakma eylemi
YEREL

ŞANLIURFA'DA İŞ BIRAKMA EYLEMİ
HRÜ aşçıları dönem sonunda hünerlerini sergilediler
YEREL

HRÜ AŞÇILARI DÖNEM SONUNDA HÜNERLERİNİ SERGİLEDİLER
Harran Halep'i unutmadı
YEREL

HARRAN HALEP'İ UNUTMADI
Minik TED'liler kostüm partisinde eğlendi
YEREL

MİNİK TED'LİLER KOSTÜM PARTİSİNDE EĞLENDİ