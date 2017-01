YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. OSB'den Suriye'ye yardım eli

ERZURUM (İHA) - Erzurum 1'inci Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü Suriye için yardım kampanyası başlattı. Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olduğunu belirten OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Ergüney, "Yıllardır kucak açtığımız Suriyeli kardeşlerimize bir kez daha yardım elimizi uzatmamız gerek" dedi.

Erzurum 1'inci OSB Yönetim Kurulu, Suriye'ye yardım için bir kez daha harekete geçti. Ülkede yaşanan iç karışıklık nedeniyle binlerce Suriyelinin zor durumda olduğunu belirten OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Ergüney, "Kardeşlerimizi bu zor dönemde yalnız bırakmamalıyız" diye konuştu. Kampanya için tüm OSB üyelerine mesaj geçildiğini belirten Başkan Ergüney, katkı sağlamak isteyen tüm yardımseverlerin de OSB Bölge Müdürlüğü ile bağlantıya geçebileceğini dile getirdi. Her türlü yardım malzemesine ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Başkan Ergüney, "Toplayacağımız tüm malzemeleri TIR'lara yükleyip yakın bir zaman da ihtiyaç noktalarına göndereceğiz. Bu anlamda her kesin ve her kesimin desteğine ihtiyacımız var. Başta OSB üyeleri olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan bu konuda destek bekliyoruz" dedi. Başkan Ergüney yardımda bulunmak isteyenlerin 0 535 212 49 90 hattını arayabileceklerini bildirdi.

01.01.2017 14:07:48 TSI

