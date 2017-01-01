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Samsun'un kış raporu



SAMSUN (İHA) - Samsun Valiliği, afet ve acil durum raporunu yayınladı.

Samsun Valiliği tarafından il sınırları içinde yaşanan doğal afetler ve sonrasında meydana gelen olayların raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan açıklamada Meteoroloji 10 . Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olarak geçeceği, sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (Zirai don, Ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Öte yandan Samsun'un Ladik ilçesinde kar kalınlığının 30 santim, Radar Böğürtlentepe mevkiinde 40 santim, Çarşamba-Eğridere'de 8 santim ve Havza Yeşilalan Köyünde 4 santim olduğu ifade edildi.

Raporda diğer kurumlardan alınan verilere göre şu anlık bir sıkıntı olmadığı aktarıldı.

(ED-MAY-Y)



01.01.2017 14:21:48 TSI

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