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Eskişehir'de yılbaşında 870 araca 183 bin lira ceza



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi yaptıkları denetimlerde sürücülere 183 bin 245 TL para cezası kesti.

Yılbaşı gecesi kent merkezi ve bölgesinde yapılan denetimler sonucunda şehir içinde bin 380, bölge yollarında ise 134 araç kontrol edildi. Gerçekleştirilen kontroller sırasında toplam 45 araç trafikten men edildi. Bin 514 araca ve yapılan kontrolde toplam 870 sürücüye farklı maddelerden toplam 183 bin 245 TL ceza yazıldı. Ekiplerin sürücülerin can ve mal güvenliği için denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

(İHA-Y)



01.01.2017 14:28:37 TSI

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