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Rektör Mahmut Özer, İstanbul'da yaşanan saldırıyı kınadı



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer İstanbul Ortaköy'de yaşanan saldırıyı kınadı.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, İstanbul'da yaşanan saldırıyı kınadı. Rektör Özer; barış, güven ve huzur ortamına kastedenlerin hedeflerine asla ulaşamayacağını söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"2017 yılının ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy'de düzenlenen hain terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Birlik ve beraberliğimize, ülkemizde barış, güven ve huzur ortamına kasteden teröristler hedeflerine asla ulaşamayacaktır. Ülkemizin terörden tamamen temizlenmesi için devletimizin verdiği kararlı mücadelenin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyor, olay yerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

(OA-OA-Y)



01.01.2017 14:37:31 TSI

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